Bắt ông Trần Tấn Phong - người dùng xương bò đập phá xe, ép tài xế quỳ xin lỗi

Liên quan đến vụ người đàn ông đập phá ô tô và uy hiếp tài xế trên đường Nguyễn Chí Thanh, sáng 17/8, báo Bình Dương đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Trần Tấn Phong (46 tuổi), trú tại phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngoài hành vi trên, bị can Phong còn bị lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Làm nhục người khác”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Trần Tấn Phong. Ảnh: Công an Bình Dương

Trước đó, theo xác minh của Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 12h45' ngày 11/8, ông Trần Tấn Phong điều khiển xe ô tô biển số 61A-901.78 đi trên đường Nguyễn Chí Thanh và rẽ trái vào đường Lê Chí Dân (thuộc phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).

Cho rằng anh P.T.S. (27 tuổi) điều khiển xe ô tô biển số 61A-723… cản trở ông Phong qua đường nên ông này tăng ga đuổi theo, nhiều lần chạy vượt lên phía trước đầu xe của anh S.

Sau đó, ông Phong nhặt khúc xương bò dài khoảng 30cm trên vỉa hè và xông tới đập vỡ cửa kính xe ô tô của anh S.

Khi anh S. bước ra khỏi xe, ông Phong dùng tay trái nắm tóc, bắt quỳ xin lỗi và cầm khúc xương bò hù doạ định đánh thì được người dân xung quanh đến can ngăn người này mới dừng lại và bỏ đi.

Tài xế S. phải quỳ xin lỗi sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ camera an ninh

Sự việc được camera an ninh của người dân ghi lại và khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc về hành vi của ông Phong.

Trước đó, theo nguồn tin của tờ Vietnamnet, ông Phong là người dân địa phương, sinh sống gần nơi xảy ra vụ việc. Trước đây ông này làm doanh nghiệp, sau chuyển sang làm môi giới nhà đất ở khu vực Bình Dương.

Về lý do ông Phong liên tục đe dọa tài xế S., một nguồn tin cho biết với tờ trên, ông này có người nhà làm bảo vệ dân phố ở phường Hiệp An nên muốn thể hiện, có hành động đe dọa người khác như vậy.