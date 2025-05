Bắt tạm giam "đại gia" ngành gỗ Nguyễn Sĩ Khoa

Sáng 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, vào cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia, trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Mua bán trái phép hoá đơn".

Do liên quan đến Công ty TNHH MTV Lộc Gia – Vĩnh Phúc do Cảnh làm chủ, Cảnh lo sợ bị điều tra nên đã tìm cách nhờ người can thiệp.

Theo báo Công an Đà Nẵng, thông qua các mối quan hệ xã hội, Lộc Văn Cảnh được giới thiệu làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa, từng là một “đại gia” ngành gỗ có tiếng ở Quảng Nam và Đà Nẵng để nhờ Khoa giúp liên hệ với các cơ quan chức năng tại TP. Đà Nẵng để “chạy án”.

Công an Đà Nẵng thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu, trong lần gặp đầu tiên, Khoa chưa hứa hẹn điều gì. Tuy nhiên, ở những lần gặp sau đó, Nguyễn Sĩ Khoa đã đồng ý giúp và hai bên thỏa thuận chi phí là 1 triệu USD.

Nguyễn Sĩ Khoa ký vào biên bản bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 25/1/2024, Lộc Văn Cảnh đã mang 637.000 USD giao cho Nguyễn Sĩ Khoa. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Cảnh vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế.

Đáng chú ý, sau khi nhận được số tiền lớn, Nguyễn Sĩ Khoa đã không thực hiện việc "chạy án" như cam kết mà sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng xác định, mặc dù Khoa không có chức vụ, quyền hạn hoặc khả năng can thiệp, nhưng đối tượng này vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có thể liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để giúp Cảnh thoát trách nhiệm hình sự.

Tin tưởng, Lộc Văn Cảnh đã giao 637.000 USD, tương đương khoảng 16 tỷ đồng (tính theo tỷ giá năm 2024), và bị Khoa chiếm đoạt toàn bộ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.