Công an thông báo tìm cô gái tên Diệu

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo cho biết đang xác minh tin báo về hành vi mua bán người xảy ra ngày 1/6/2024 tại ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Linh (23 tuổi, trú tại huyện Chư Sê, Gia Lai) sử dụng tài khoản Facebook tên "Linh Nguyễn" đăng tuyển nhân viên. Một cô gái tên Diệu (không rõ lai lịch) nhắn tin xin việc.

Linh đồng ý và sau đó gửi hình ảnh kèm theo giá "bán" Diệu là 7 triệu đồng qua Zalo cho Vũ Danh Hiệp (43 tuổi, trú tại Quận 12, TP.HCM).

Hiệp tiếp tục chuyển thông tin này cho Hồ Bích Ngân (18 tuổi, trú tại huyện Vị Thủy, Hậu Giang), và Bích Ngân đồng ý mua.

Linh thuê taxi do Phạm Văn Thái (33 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển, chở Diệu đến cơ sở massage An Thuận Phát (Long An). Tại đây, Linh và Bích Ngân thống nhất việc "giao nhận người" với giá 7 triệu đồng.

Bích Ngân yêu cầu Diệu viết giấy nợ, rồi giao tiền mặt cho Linh. Sau đó, Linh rời đi, còn Diệu ở lại. Tuy nhiên, đến sáng 2/6/2024, Diệu bỏ trốn, hiện chưa rõ tung tích.

Công an tỉnh Long An thông báo, ai là người phụ nữ tên Diệu trong vụ việc, đề nghị đến làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, địa chỉ: số 4 Mai Thị Non, thị trấn Bến Lức, hoặc liên hệ Đại úy Võ Bình An qua số 0942723939 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.