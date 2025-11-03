Ngày 3/11, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Tuyến (SN 1985, trú phường Hòa Bình) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tuyến thường giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tiếp cận nguồn bất động sản giá rẻ. Lợi dụng uy tín “ảo”, bị can tự dựng lên các dự án không có thật, không có địa chỉ cụ thể để lôi kéo nhà đầu tư góp vốn với lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Thời gian đầu, Tuyến trả lãi đúng hẹn nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục góp thêm vốn, đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Ngoài việc lập dự án “ma”, Tuyến còn bị cáo buộc giả mạo giấy tờ đất đai, hồ sơ pháp lý để lừa lấy tài sản.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến. Ảnh: Công an Phú Thọ

Nghi phạm khẳng định có khả năng làm nhanh các thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó nhiều người tin tưởng giao giấy tờ gốc. Sau khi nhận giấy tờ, Tuyến giả mạo hợp đồng ủy quyền, giấy chuyển nhượng, giấy đặt cọc... rồi sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Một nạn nhân trú tại phường Thống Nhất cho biết, đã tin tưởng góp vốn cùng Tuyến để đầu tư bất động sản và chia lợi nhuận theo tỷ lệ. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện giao dịch như cam kết mà chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5/2023 đến nay, Tuyến đã lừa đảo 12 người, chiếm đoạt khoảng 17 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát các nạn nhân khác và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.