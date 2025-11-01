Tạm giữ hình sự Lê Đức Hạnh sinh năm 1993

Ngày 31/10, Công an thành phố Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Đức Hạnh (sinh năm 1993, trú tại thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dã) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại cầu Vỹ Dạ vào ngày 30/10/2025.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc, tổ công tác thuộc Đội 2 – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế tiến hành cắt đường, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Chân dung Hạnh. Ảnh: CA Huế

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Lê Đức Hạnh điều khiển xe mô tô theo hướng đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Khi di chuyển khoảng 30 mét, Hạnh dừng xe, bất ngờ quay lại tấn công một đồng chí Cảnh sát giao thông, dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ làm nhiệm vụ. Lực lượng Công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Tại trụ sở, kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa; kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho kết quả 0,094mg/lít khí thở.

Được biết, đối tượng này từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” (năm 2010).

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.