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Bắt tài xế Đặng Quốc Thắng 48 tuổi

Trang Anh
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy xét và đến ngày 3/8 đã phát hiện, tạm giữ Đặng Quốc Thắng.

Công an TP.Đồng Nai ngày 14/8/2026 cho biết, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố bị can, tạm giam Đặng Quốc Thắng (48 tuổi, thường trú tại TP.Cần Thơ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 1/8/2026, sau khi cùng nhóm bạn ca hát và sử dụng rượu, bia tại quán karaoke Gia Bảo Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Tân Hạnh 1, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, Thắng điều khiển xe mô tô biển số 83M1-010.71 lưu thông ra đường Bùi Hữu Nghĩa theo hướng cầu Ông Tiếp đi TP.Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an Đồng Nai

Khi đến đoạn đường trên, xe do Thắng điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 61F1-9059 do ông Phạm Quang G. (47 tuổi, trú phường Biên Hòa, TP.Đồng Nai) điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, cả hai người cùng phương tiện ngã xuống đường. Thắng chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi ông G. bị thương nặng, nằm bất tỉnh. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ người bị nạn, Thắng đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Người dân sau đó đưa ông G. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.Hồ Chí Minh). Do bị thương quá nặng, ông G. tử vong vào sáng ngày 2/8.

Thắng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy xét và đến ngày 3/8 đã phát hiện, tạm giữ Đặng Quốc Thắng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố, tạm giam Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng của việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Khi xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện cần giữ nguyên hiện trường, kịp thời hỗ trợ, cấp cứu người bị nạn và chấp hành các quy định của pháp luật, không bỏ trốn để tránh trách nhiệm.

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