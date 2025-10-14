Bắt tại trận "chồng trẻ" của mỹ nhân showbiz vào nhà nghỉ với trợ lý

Ở showbiz Hoa ngữ, nói đến người vợ bị "cắm sừng" đáng thương nhất, công chúng sẽ chẳng ngần ngại nêu tên Hồng Hân. Năm 2019, cô bẽ bàng phát hiện chồng trẻ kém 10 tuổi - nam diễn viên Trương Đan Phong - ngoại tình với nữ trợ lý riêng Tất Oánh. Đáng chú ý, 1 năm trước khi vụ bê bối của Trương Đan Phong vỡ lở, truyền thông đã "đánh hơi" được mối quan hệ kỳ lạ của tài tử này và Tất Oánh như họ thường xuyên có cử chỉ thân mật quá mức, công khai dùng đồ đôi. Thế nhưng, Hồng Hân vẫn một mực bảo vệ, bày tỏ sự tin tưởng với chồng trẻ của mình.

Trương Đan Phong lén lút qua lại với trợ lý riêng Tất Oanh (áo cam) sau lưng vợ mỹ nhân

Hai lần nhìn chồng qua lại với nhân tình nhưng không dám "xử" mạnh tay

Hồng Hân phát hiện Trương Đan Phong phản bội cô vào tháng 2/2019. Một đồng nghiệp thân cận trong showbiz tiết lộ nữ diễn viên này đã tận tay bắt quả tan chồng vụng trộm với trợ lý Tất Oánh. Đến tháng 4/2019, paparazzi Trác Vỹ tái xuất, khui trọn khoảnh khắc Trương Đan Phong vào nhà nghỉ với Tất Oánh. Điều đáng nói là khi không có Hồng Hân bên cạnh, Tất Oánh trơ trẽn và lộng hành đến phẫn nộ. Trong lúc chờ người tình đi quay phim về, nữ trợ lý đã mặc sẵn đồ ngủ và ngang nhiên ở trong phòng khách sạn của Trương Đan Phong. Sau khi Trương Đan Phong làm việc xong, cả 2 đã ở bên nhau 7 tiếng đồng hồ, cho tới tận nửa đêm mới chịu rời khỏi đây, thậm chí còn không ra ngoài ăn tối.

Sau khi bê bối tình ái vỡ lở, Tất Oánh nộp đơn xin từ chức. Trong khi Trương Đan Phong liên tục kêu oan, phủ nhận việc phản bội Hồng Hân và khẳng định Tất Oánh chỉ đang làm nhiệm vụ của người trợ lý. Về phía Hồng Hân, trước vụ việc chồng ngoại tình, cô chọn cách im lặng và tha thứ cho Trương Đan Phong để giữ gìn tổ ấm. Theo nguồn tin trong giới, vào thời điểm đó, Hồng Hân không "xử" thẳng tay "tiểu tam" và gã chồng bộc bạc vì đã mất sạch tài sản vào tay đôi gian phu dâm phụ này. Tất Oánh và Trương Đan Phong đã cấu kết chiếm đoạt tài sản của Hồng Hân, khiến cô trắng tay.

Cánh săn ảnh tóm gọn Trương Đan Phong và Tất Oánh đi thuê nhà nghỉ cùng nhau

Hình ảnh Tất Oánh mặc sẵn đồ ngủ chờ đợi Trương Đan Phong đi quay phim về để vụng trộm

Ngoài ra, Hồng Hân cũng không muốn làm lớn chuyện vì 2 con. Năm đó, con trai riêng của Hồng Hân đang trong giai đoạn thi cử quan trọng vào Học viện Hý kịch Thượng Hải. Con gái chung của cô và Trương Đan Phong lại chuẩn bị đi học tiểu học. Hai vợ chồng đã lên kế hoạch cho ái nữ về Hong Kong (Trung Quốc) học tập. Tuy nhiên, rất nhiều trường ở xứ Hương Cảng bắt buộc phỏng vấn cha mẹ của học sinh trước khi xét duyệt hồ sơ nhập học. Nếu quan hệ hôn nhân giữa Hồng Hân và Trương Đan Phong gặp trục trặc, việc nhập học của con gái sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều.

Do đó, vì tương lai của 2 con, Hồng Hân quyết định nhắm mắt cho qua, cố gắng hàn gắn với Trương Đan Phong mặc kệ sự phản đối từ bạn bè và người hâm mộ. Quyết định này khiến nữ diễn viên bị nói là người nhu nhược, dễ dãi, vì chồng trẻ mà chịu lép vế.

Hồng Hân quyết định tha thứ cho Trương Đan Phong

Kể từ khi dính bê bối ngoại tình, Trương Đan Phong bị tẩy chay khỏi showbiz Trung Quốc. Hồng Hân cũng chấp nhận hy sinh, trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình do người chồng kém 10 tuổi không có việc làm cũng như thu nhập. Thế nhưng, Trương Đan Phong không biết đường hối cãi, vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục lén lút với Tất Oánh. Cuối năm 2022, tay săn ảnh Giang Tiểu Yến gây sốc khi cho biết Tất Oánh đã quay lại làm quản lý cho Trương Đan Phong. Ngày trở lại, Tất Oánh được cho biết vô cùng ngạo nghễ, không coi ra gì và kiểm soát công việc lẫn đời sống của Trương Đan Phong như bà chủ tương lai.

Toàn bộ thù lao livestream của Trương Đan Phong đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Tất Oánh. Không chỉ vậy, Tất Oánh còn quá quắt yêu cầu công ty tổ chức sự kiện phải sắp xếp cho mình và ngôi sao sinh năm 1981 ở chung một phòng khách sạn. Về phía Trương Đan Phong, anh bỏ luôn con nhỏ ốm đau để chạy theo cô nhân tình trợ lý, khiến Hồng Hân tuyệt vọng.

Năm 2022, Trương Đan Phong "ngựa quen đường cũ" tiếp tục ngoại tình với Tất Oánh

Màn đòi ly hôn lố bịch của Hồng Hân

Trải qua 2 lần chứng kiến chồng dan díu với nhân tình, Hồng Hân phát điên. Vì quá mệt mỏi với cảnh chung chồng, xấu hổ với việc Trương Đan Phong bất chấp luân thường đạo lý và tình nghĩa vợ chồng vì Tất Oanh, Hồng Hân tuyên bố ly hôn vào năm 2023: "Tôi và Trương Đan Phong không còn là vợ chồng nữa". Nữ diễn viên cũng bức xúc tố cáo có kẻ nhúng tay can thiệp, liên tục xóa bỏ bài thông báo chấm dứt hôn nhân của cô để che giấu vụ việc. Sau đó, tài tử Hoa Thiên Cốt lên tiếng xác nhận việc kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm với người đẹp đình đám xứ Hương Cảng.

Sau tuyên bố của Hồng Hân, cư dân mạng đã chỉ trích Trương Đan Phong và Tất Oánh dữ dội. Đối mặt với làn sóng công kích của dư luận, Tất Oánh bỗng từ đầu trồi lên kêu la cô không giật chồng, phá hoại gia đình Hồng Hân. Nữ trợ lý khẳng định cô bị người khác vu khống là "tiểu tam", bản thân là người ngay thẳng nên sẽ không làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Tuy nhiên, công chúng chẳng ai nghe Tất Oánh giải thích. Họ càng phê phán nữ trợ lý này gay gắt hơn. Netizen mắng chửi Tất Oánh đạo đức giả, đã bị bắt quả tang một lần nhưng vẫn tiếp tục mặt dày chen chân phá vỡ gia đình Hồng Hân.

Mối quan hệ tay ba của Tất Oánh - Trương Đan Phong - Hồng Hân tốn nhiều giấy mực của báo giới

Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau khi đưa ra thông báo đường ai nấy đi với Trương Đan Phong, Hồng Hân lại "quay xe" khiến dân tình sốc nặng. Tháng 5/2023, cô thông báo đã hóa giải hiểu lầm, hàn gắn hôn nhân với Trương Đan Phong sau khoảng thời gian mâu thuẫn. Do đó, cả 2 sẽ không ly hôn nữa vì nhận thấy tình cảm dành cho nhau vẫn còn.

Bên cạnh đó, Hồng Hân khẳng định việc vợ chồng cô xích mích không liên quan đến trợ lý Tất Oánh. Hành động của Hồng Hân khiến công chúng tức giận, quay lưng với nữ diễn viên. Họ chỉ trích cô cư xử lố bịch, xem hôn nhân và cảm xúc của khán giả như trò đùa. Nhiều người còn nghi ngờ Hồng Hân đã cùng chồng và trợ lý Tất Oánh bắt tay dàn dựng drama tình ái ầm ĩ, tạo chiêu trò để gây chú ý.

Hồng Hân hùng hồn tuyên bố ly hôn Trương Đan Phong rồi quay xe khiến công chúng tức giận

Nguồn: Sina, Sohu