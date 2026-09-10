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Bắt quản lý Tuấn "trọc" SN 1983

Duy Anh
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Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1983, nơi thường trú số 5, ngách 86/65 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội), là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, đối tượng còn được gọi với tên Tuấn "trọc" là quản lý quán Karaoke X-Men từng bị cơ quan công an tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, ngày 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke (địa chỉ Khu phố 1, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 phòng hát đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Chiếm đoạt chất ma túy”.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Anh Tuấn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết dịnh khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, tuy nhiên đối tượng Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Anh Tuấn.

Sau thời gian tích cực rà soát, truy vết, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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