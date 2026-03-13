HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán hơn 10 kg ma túy

Cao Nguyên |

Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán chất ma túy với số lượng cực lớn, thu giữ hơn 10 kg ma túy.

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn.

Bắt quả tang ma túy lớn tại Đắk Lắk với hơn 10 kg chất cấm bị thu giữ - Ảnh 1.

Lực lượng công an bắt quả tang nhóm người mua bán hơn 10 kg chất ma túy

Ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TPHCM), Châu Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, ngụ phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) và Phan Văn Cầu (SN 1990, ngụ xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 2-3, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nam và Hiếu đang có hành vi mua hơn 10 kg ma túy loại Methamphetamine.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên mua về với mục đích bán cho người khác kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an phát hiện.

Từ lời khai của các đối tượng, công an bắt khẩn cấp Phan Văn Cầu – nghị phạm nhiều lần mua ma túy của Nam rồi bán lại cho người khác thu lợi bất chính.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

