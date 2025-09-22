HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt quả tang Ngô Thị Bạch Tuyết khi đang livestream

Chi Chi |

Công an đã phát hiện, bắt quả tang Ngô Thị Bạch Tuyết đang hoạt động livestream vi phạm pháp luật qua tài khoản TikTok “Tuyết tỷ 1402".

Mới đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và các biện pháp nghiệp vụ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã phối hợp với Công an xã Mỹ Đức Tây phát hiện, bắt quả tang Ngô Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1991 cùng Lê Hoàng Vũ, sinh năm 1987 cùng ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây đang hoạt động livestream qua tài khoản TikTok “Tuyết tỷ 1402”.

Tuyết và Vũ đang tổ chức cho các tài khoản TikTok khác cá cược với nhau bằng hình thức chơi tài – xỉu tại nhà riêng. Tang vật thu giữ gồm: 2 bảng kê tỷ lệ hoa hồng, 14 viên xí ngầu (có 3 viên trên đĩa lắc), 3 thẻ ATM ngân hàng, 6 điện thoại di động.

Số tiền mỗi đối tượng tham gia trong 1 ván cược giao động từ 200.000 đồng đến 6.000.000 đồng; số tiền liên quan đánh bạc tính đến thời điểm bị bắt quả tang trên 1 tỷ đồng.

Bắt quả tang Ngô Thị Bạch Tuyết khi đang livestream- Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Thị Bạch Tuyết, Lê Hoàng Vũ và tang vật dùng để tổ chức livestream đánh bạc. Ảnh: CA Đồng Tháp

Cùng thời điểm trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng phối hợp Công an phường Mỹ Ngãi tiến hành triệu tập làm việc đối tượng Trần Văn Hiếu, sinh năm 2001, ngụ khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, đối tượng Trần Văn Hiếu có thời gian thực hiện hành vi gá bạc (biện) cho đối tượng Ngô Thị Bạch Tuyết.

Bắt quả tang Ngô Thị Bạch Tuyết khi đang livestream- Ảnh 2.

Đối tượng Ngô Thị Bạch Tuyết và Trần Văn Hiếu tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Đồng Tháp

Hiện tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Công an xã Mỹ Đức Tây và Công an phường Mỹ Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

