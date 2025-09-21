Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Tuấn (SN 1997, trú đường Mai Đăng Chơn, phường Ngũ Hành Sơn) do có hành vi cưỡng dâm đối với chị L.M.C (SN 2003, trú phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Nguyễn Duy Tuấn tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định Tuấn và chị C. có quen nhau và có quan hệ tình cảm từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025 thì chia tay. Trong thời gian quen biết, Tuấn đã bí mật quay lại những hình ảnh nhạy cảm của chị C mà nạn nhân không hề hay biết.

Sau khi chia tay, Tuấn tìm cách nối lại quan hệ yêu đương nhưng chị C. không đồng ý. Đến ngày 3/7, Tuấn dùng ảnh khỏa thân và video hình ảnh nhạy cảm của chị C. đe dọa chị phải tiếp tục gặp mặt và quan hệ tình dục với Tuấn, nếu không thì Tuấn sẽ đăng hình ảnh và video lên mạng xã hội.

Vì lo sợ Tuấn sẽ phát tán hình ảnh, video nhạy cảm của mình lên mạng ảnh hưởng đến bản thân và việc học nên dù không muốn chị C. vẫn đồng ý gặp mặt và làm theo yêu cầu của đối tượng Tuấn.

Theo đó, vào lúc 3 giờ ngày 5/7, Tuấn đưa chị C. đến thuê phòng 201 tại một khách sạn trên đường Nguyễn Đức Thuận (phường Ngũ Hành Sơn) và tại đây Tuấn đã giao cấu với chị C. Đến khoảng 18 giờ ngày 8/7, Tuấn đến phòng trọ của chị C. trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và tiếp tục giao cấu với chị C.

Ngày 17/7, chị C. đã có đơn tố giác Tuấn về hành vi cưỡng dâm. Làm việc với cơ quan Công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình. Trong điện thoại của Tuấn, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn về tội “Cưỡng dâm”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định Pháp luật.