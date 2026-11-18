Khoảnh khắc ấy, tôi thấy thương con và cũng thấy lòng mình nguội lạnh.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn suốt gần một năm nay, nhưng lần nào ý định ấy xuất hiện, tôi cũng lại tự tìm lý do để trì hoãn. Khi thì vì thương hai đứa con, khi lại sợ cảnh một mình nuôi con, rồi tương lai sẽ đi về đâu nếu không còn chồng bên cạnh. Nhưng càng sống, tôi càng cảm thấy mình đang cố níu giữ một cuộc hôn nhân mà dường như chỉ có một người muốn vun đắp.

Chồng tôi không phải người đàn ông ham chơi hay có thói trăng hoa. Anh vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, nhưng gần như chẳng bao giờ để tâm đến vợ con. Con học lớp mấy, cô giáo chủ nhiệm tên gì, thích ăn gì, sợ điều gì, có chuyện vui buồn ra sao, anh đều không biết. Việc nhà, chăm sóc con cái, từ học hành đến ăn uống, đau ốm đều mặc nhiên là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi than mệt, anh thường cho rằng phụ nữ ai chẳng phải lo những việc ấy.

Cuối tuần vừa rồi, cả hai vợ chồng đều được nghỉ. Tôi nghĩ mãi mới quyết định đề nghị cả nhà ra ngoài ăn sáng. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, chỉ là tôi muốn cả nhà có một buổi sáng vui vẻ, vợ chồng ngồi cạnh nhau, hỏi han con cái đôi câu. Tôi đã hy vọng một bữa ăn đơn giản cũng có thể giúp không khí gia đình dễ chịu hơn, phá bỏ khoảng cách đang ngày một lan rộng trong gia đình.

Đến quán, chồng tôi vào trước chủ động gọi ba bát phở. Khi nhân viên bê ra, tôi thấy cả 3 bát đều có hành. Con trai tôi vốn không ăn được hành, từ nhỏ đã vậy. Tôi vẫn thường rán trứng không cho hành, rang thịt, nấu canh thì luôn chú ý vớt riêng phần cho con rồi mới cho hành. Thế nên trước khi ăn phở, con trai tôi ngồi nhặt từng cọng hành bên trong ra giấy ăn.

Ảnh minh họa

Vậy mà chồng tôi lập tức nổi cáu. Anh quát con ngay giữa quán, trách con trai 10 tuổi mà không biết ăn hành, còn nói tất cả là do tôi chiều chuộng quá mức nên con mới sinh ra thói quen bất lịch sự, ăn uống khó tính, kén chọn. Rồi anh còn dọa cho con nhịn đói vài ngày để biết quý trọng thực phẩm.

Tôi ngồi im, nhìn con cúi gằm mặt, đôi đũa cứ khua nhẹ trong bát phở. Thằng bé không cãi lại, chỉ lặng lẽ nhặt lại hành vào bát phở. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy thương con và cũng thấy lòng mình nguội lạnh.

Điều khiến tôi buồn không phải vì anh biết sở thích, thói quen của con trong một ngày, mà là suốt 10 năm làm cha, anh chưa từng thực sự quan sát con. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mà tôi vẫn làm mỗi ngày, anh cũng chẳng hề để ý. Anh không biết con ăn gì, thích gì, nhưng lại sẵn sàng trách móc khi con không làm theo ý mình.

Tôi chợt hiểu, hóa ra bấy lâu nay tôi không chỉ một mình chăm sóc con mà còn một mình cố gắng duy trì cảm giác gia đình cho cả ba người. Tôi đã nhiều lần tự hỏi có nên ly hôn không, nhưng lần này, câu hỏi ấy dường như không còn khiến tôi sợ hãi như trước. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị cho cuộc sống sau ly hôn, vì tôi, vì con trai tôi.