Bắt Phạm Tuấn Thành sinh năm 2002, phong tỏa hàng tỷ đồng

Chi Chi |

Phạm Tuấn Thành đã tạo nhóm VIP trên mạng, dụ nạn nhân vào bẫy lừa tiền ảo.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo qua tiền ảo, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ba đối tượng trong đường dây này gồm:

Phạm Tuấn Thành (SN 2002, trú xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình),

Nguyễn Huy Hiệp (SN 1998, trú phường Gia Lâm, TP Hà Nội),

Phạm Tiến Dũng (SN 1999, trú xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

Nhóm đối tượng này đã lập các nhóm “VIP” trên mạng xã hội, thuê thiết kế website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng, sau đó dụ dỗ nạn nhân dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua USDT nộp vào ví điện tử do chúng kiểm soát, đồng thời đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối buộc nạn nhân kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn. 

Bắt Phạm Tuấn Thành sinh năm 2002, phong tỏa hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau đó, chúng tạo ra các loại token “rác” như SAH, KAR để đánh lừa, khiến nạn nhân tin rằng đã đầu tư thành công. Với thủ đoạn này, nhóm đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của chị T.T.B.N và một bị hại khác. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, một xe ô tô Mercedes GLC 300 cùng nhiều tài sản liên quan và phong tỏa khoảng 7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản và xử lý theo quy định pháp luật.

