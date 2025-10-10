HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt 'nữ quái' vận chuyển 211 gói “nước vui” hiệu Ferrari

Trang Anh |

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nga và Thiện để phục vụ điều tra.

Công an Đà Nẵng ngày 10/10 cho biết, cuối tháng 9, đầu tháng 10 đơn vị đã triệt phá hai vụ vận chuyển ma túy liên tỉnh, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 1kg "nước vui" và 2 bánh heroin.

Cụ thể, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm tối 31/9, tại phường Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Nga (37 tuổi, trú TP Huế) đang vận chuyển 211 gói ma túy dạng “nước vui” hiệu Ferrari, trọng lượng gần 1 kg. Bước đầu, Nga khai được một đối tượng tên "Bi" thuê mang số hàng cấm này từ Huế vào Đà Nẵng để giao cho người khác.

Bắt 'nữ quái' vận chuyển 211 gói “nước vui” hiệu Ferrari- Ảnh 1.

Đối tượng Nga (trái) và Thiện bị bắt giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Vài ngày sau, vào ngày 3/10, tại ngã tư Lê Trọng Tấn – Tôn Đản (quận Cẩm Lệ), trinh sát tiếp tục bắt giữ Dương Tấn Thiện (26 tuổi, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) cùng tang vật là 2 bánh heroin và 20 gam ma túy đá. Thiện khai đã được một người ở miền Nam gọi điện, thuê ra Quảng Trị lấy ma túy mang vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ với giá 10 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nga và Thiện để phục vụ điều tra. Chuyên án đang được tiếp tục mở rộng, truy xét các đối tượng khác trong hai đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh này.

