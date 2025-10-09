Bắt nữ cán bộ ngân hàng Nguyễn Thị Bích Thủy

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh chiều 9/10 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1964, trú Hương Khê) tại TP.HCM, đối tượng trốn truy nã 30 năm về tội tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khi còn là nhân viên ngân hàng, từ tháng 2 đến tháng 8/1995, Thủy đã lợi dụng chức vụ để lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tổng cộng 382.250.000 đồng của Nhà nước và cá nhân.

Thời gian này, Thủy nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền nhưng không có vật cầm cố, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Hành vi của Thủy gây thiệt hại nghiêm trọng và dẫn đến việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (cũ) ra quyết định khởi tố, truy nã đối với bị can về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" vào tháng 10/1995.

Nguyễn Thị Bích Thuỷ bị bắt sau 30 năm lẩn trốn - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sau khi sự việc bị phát hiện, Thủy bỏ trốn và liên tục thay đổi địa điểm. Ban đầu, đối tượng di chuyển đến Nha Trang, sau đó là Kiên Giang để làm thuê. Đến năm 2004, Thủy cùng con gái chuyển về ấp Bưng Riềng, xã Phước Hòa (TP.HCM) và thay tên đổi họ thành "Ngọc" để che giấu thân phận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ an toàn đối tượng vào ngày 02/10.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.