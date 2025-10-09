HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt nữ cán bộ ngân hàng Nguyễn Thị Bích Thủy

Trang Anh |

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã xác định được nơi ẩn náu và tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy vào ngày 02/10.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh chiều 9/10 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1964, trú Hương Khê) tại TP.HCM, đối tượng trốn truy nã 30 năm về tội tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khi còn là nhân viên ngân hàng, từ tháng 2 đến tháng 8/1995, Thủy đã lợi dụng chức vụ để lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tổng cộng 382.250.000 đồng của Nhà nước và cá nhân.

Thời gian này, Thủy nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền nhưng không có vật cầm cố, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Hành vi của Thủy gây thiệt hại nghiêm trọng và dẫn đến việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (cũ) ra quyết định khởi tố, truy nã đối với bị can về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" vào tháng 10/1995.

Bắt nữ cán bộ ngân hàng Nguyễn Thị Bích Thủy- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Bích Thuỷ bị bắt sau 30 năm lẩn trốn - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sau khi sự việc bị phát hiện, Thủy bỏ trốn và liên tục thay đổi địa điểm. Ban đầu, đối tượng di chuyển đến Nha Trang, sau đó là Kiên Giang để làm thuê. Đến năm 2004, Thủy cùng con gái chuyển về ấp Bưng Riềng, xã Phước Hòa (TP.HCM) và thay tên đổi họ thành "Ngọc" để che giấu thân phận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ an toàn đối tượng vào ngày 02/10.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng Nguyễn Hướng Hiệp sinh năm 2005
Vì sao Nguyễn Thế Bảo - ông chủ vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị bắt?Vì sao Nguyễn Thế Bảo - ông chủ vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị bắt?

Cơ quan Công an đã làm rõ Nguyễn Thế Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

khởi tố

tội phạm

nhân viên ngân hàng

bắt đối tượng truy nã

Phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại