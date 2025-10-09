Công an TP Đà Nẵng ngày 9/10 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Liên Chiểu đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Hướng Hiệp (SN 2005, trú tỉnh Quảng Trị; tạm trú phường Liên Chiểu) – kẻ thực hiện vụ cướp giật tài sản giữa ban ngày, nạn nhân là một phụ nữ đang mang thai.

Theo điều tra, khoảng 11h ngày 8/10, một phụ nữ mang thai trú phường Liên Chiểu đến cơ quan công an trình báo bị một nam thanh niên lạ mặt giật 2 điện thoại iPhone, tổng trị giá khoảng 24,5 triệu đồng, rồi tẩu thoát theo hướng trung tâm thành phố.

Đối tượng Nguyễn Hướng Hiệp tại cơ quan công an - Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Liên Chiểu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, rà soát camera khu vực và xác định nghi phạm. Chỉ sau vài giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hướng Hiệp, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.