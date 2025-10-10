HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng Bảy

Trang Anh |

Ngay sau khi gây án, Bảy bỏ lại hung khí tại hiện trường rồi nhanh chóng rời khỏi nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng ngày 9/10 cho biết Công an xã Thăng An đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hồng Bảy (24 tuổi, trú xã Thăng An, Đà Nẵng) vào ngày 7/10/2025. Bảy bị điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 13/7/2025, do mâu thuẫn cá nhân giữa bạn mình và anh T.T.S. (28 tuổi, trú xã Thăng An), Bảy tìm đến quán nhậu N.L. tại thôn Bình Tịnh để “nói chuyện”. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, cự cãi, dẫn đến việc anh S. bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Công an đọc Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Hồng Bảy - Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi gây án, Bảy đã bỏ lại hung khí rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ông P.P.N. (chủ quán) đã kịp thời thu giữ hai con dao đối tượng sử dụng và giao nộp cho cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.


Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại