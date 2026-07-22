Bắt nhân viên tiệm cầm đồ Nguyễn Chí Hùng SN 2006

Lê Trường Vửng và Nguyễn Chí Hùng làm thuê cho cửa hàng cầm xe và dịch vụ xe công nghệ ở phường An Xuyên.

Công an an Cà Mau ngày 22/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trường Vửng (tên gọi khác là “Cubi lớn”, sinh năm 2007, ngụ phường Hòa Thành) và Nguyễn Chí Hùng (sinh năm 2006, ngụ phường An Xuyên), để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Lê Trường Vửng và Nguyễn Chí Hùng làm thuê cho cửa hàng cầm xe và dịch vụ xe công nghệ ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Khoảng 20 giờ ngày 08/7/2026, khi nghe tin 02 tài xế cùng nhóm có mâu thuẫn do tranh giành khách với nhóm khác trước quán bia AVATAR (số 30C, đường Bùi Thị Trường, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau); Vửng và Hùng cùng một số đồng phạm mang theo dao tự chế đến gây rối, đập phá, gây mất trật tự công cộng xung quanh khu vực quán bia.

Lê Trường Vửng (áo đen) và Nguyễn Chí Hùng (áo trắng) - Ảnh: Công an Cà Mau

Lê Trường Vửng còn là bị can trong 02 vụ “Gây rối trật tự công cộng” khác, đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng vẫn tái phạm nên đã bị thay đổi thành biện pháp tạm giam.

Trước đó, liên quan đến vụ này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố hình sự, bắt tạm giam 03 đối tượng: Nguyễn Lê Ngọc Khang (tên gọi khác là “Ba Rọi”, sinh năm 2005, thường trú phường Tân Thành), Đặng Chí Tài (sinh năm 2009) và Phạm Hoàng Gia Đạt (sinh năm 2009), cùng ngụ phường An Xuyên, về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ án đang được tiếp tục củng cố, điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.