Bắt khẩn cấp Đặng Văn Đồng SN 2002

Đặng Văn Đồng có hành vi dùng hung khí đuổi anh Lê Văn H. tại các quán ăn, quán cà phê.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tối 21/7/2026 cho biết, Công an xã Hương Bình vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Đồng (SN 2002, trú tại thôn Long Giang, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi " Gây rối trật tự công cộng".

Trước, đó ngày 19/7/2026, Công an xã Hương Bình tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân về nội dung khoảng 23 giờ 00 phút ngày 19/7/2026, Đặng Văn Đồng có hành vi dùng hung khí đuổi anh Lê Văn H. (sinh năm 1997 trú tại thôn Hương Thanh, xã Hà Linh) tại các quán ăn, quán cà phê và trên trục đường thôn thuộc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thuộc thôn Hương Đồng, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Đặng Văn Đồng - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời chuyển thông tin vụ việc để Cơ quan CSĐT tiến hành xác minh, điều tra.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đặng Văn Đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn; đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.