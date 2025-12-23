HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt nhân viên ngân hàng Nguyễn Hoàng Giang

Trang Anh |

Quá trình làm việc, Nguyễn Hoàng Giang đã cấu kết với một số đối tượng làm giả hồ sơ vay tiền để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Công an TP Hà Nội chiều 23/12 cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Công an phường Cửa Nam vừa bắt giữ 01 đối tượng truy nã nhiều năm trốn ở nước ngoài.

Theo hồ sơ, Nguyễn Hoàng Giang (SN 1989, trú tại tỉnh Bắc Ninh) từng là nhân viên ngân hàng. Quá trình làm việc, Giang đã cấu kết với một số đối tượng làm giả hồ sơ vay tiền để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Giang - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 25/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Hoàng Giang đã bỏ trốn ra nước ngoài. Ngày 26/03/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định truy nã đối tượng.

Đến sáng ngày 20/12/2025, tổ công tác Công an phường Cửa Nam đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Hiện Công an phường Cửa Nam đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

