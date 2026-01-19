HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Nguyễn Văn Nhớ nửa đêm đột nhập trụ sở công an, hé lộ biểu hiện lạ tại hiện trường

Nam An |

Rạng sáng 18/1, Công an TP Cần Thơ khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Nhớ (SN 1999) có biểu hiện “ngáo đá” khi đột nhập trái phép vào trụ sở Khối Cảnh sát phường Phú Lợi.

Rạng sáng ngày 18/1, Tổ Cảnh sát 113 – Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường Phú Lợi phát hiện một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” đang đột nhập trái phép vào Trụ sở Khối Cảnh sát tại số 294, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Bắt giữ Nguyễn Văn Nhớ đột nhập trụ sở Công an có biểu hiện “ ngáo đá ” tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhớ có biểu hiện “ngáo đá” do sử dụng trái phép chất ma túy

Lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường và nhận thấy đối tượng có biểu hiện kích động mạnh, không làm chủ được hành vi, nghi do sử dụng trái phép chất ma túy, nên đã tiến hành khống chế và bắt giữ đối tượng. Sau đó bàn giao cho Công an phường Phú Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt giữ Nguyễn Văn Nhớ đột nhập trụ sở Công an có biểu hiện “ ngáo đá ” tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Đối tượng Nhớ bị khống chế trong lúc đột nhập trái phép vào trụ sở Khối Cảnh sát

Qua điều tra, xác định đối tượng là Nguyễn Văn Nhớ (SN 1999, cư ngụ tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ). Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an phường Phú Lợi đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

