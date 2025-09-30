HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Nguyễn Văn Hùng, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 bị can

Trang Anh |

Phòng Cảnh sát kinh tế đã chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây.

Trong số này, Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú xã Hà Nha) bị bắt tạm giam; 3 bị can khác gồm Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991) và Trần Văn Bảy (SN 1975) bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra cho thấy, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, Giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà), nhóm 4 bị can trên khi tham gia đấu giá cho Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm đã có hành vi thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát xây dựng) tại mỏ ĐB2B, diễn ra từ ngày 18 đến 19/10/2024. Kết quả, Công ty CP MT Quảng Đà là đơn vị trả giá cao nhất, mức giá được đẩy lên hơn 306 lần so với giá khởi điểm.

Bắt Nguyễn Văn Hùng, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 bị can- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) tống đạt các quyết định đối với 4 bị can - Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, ngày 23/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố Nguyễn Sĩ Khoa và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, trú xã Điện Bàn Tây, kế toán Công ty CP MT Quảng Đà) về cùng tội danh.

Đây là một phần trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nhằm đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tội danh: Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định:

"Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc thông đồng, gian dối trong hoạt động bán đấu giá tài sản, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm."

Bắt nữ kế toán Lê Ngọc Phương
Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 4 nhân viên nữ mặc đồ xuyên thấu đang nhảy múaĐột kích quán karaoke, bắt quả tang 4 nhân viên nữ mặc đồ xuyên thấu đang nhảy múa

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận việc cho nhân viên nữ mặc hở hang là để thu hút khách, mỗi trường hợp được trả công 700.000 đồng.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại