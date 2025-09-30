Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây.

Trong số này, Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú xã Hà Nha) bị bắt tạm giam; 3 bị can khác gồm Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991) và Trần Văn Bảy (SN 1975) bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra cho thấy, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, Giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà), nhóm 4 bị can trên khi tham gia đấu giá cho Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm đã có hành vi thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát xây dựng) tại mỏ ĐB2B, diễn ra từ ngày 18 đến 19/10/2024. Kết quả, Công ty CP MT Quảng Đà là đơn vị trả giá cao nhất, mức giá được đẩy lên hơn 306 lần so với giá khởi điểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) tống đạt các quyết định đối với 4 bị can - Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, ngày 23/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố Nguyễn Sĩ Khoa và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, trú xã Điện Bàn Tây, kế toán Công ty CP MT Quảng Đà) về cùng tội danh.

Đây là một phần trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nhằm đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tội danh: Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định: "Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc thông đồng, gian dối trong hoạt động bán đấu giá tài sản, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm."