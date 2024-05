Bắt nguyên Cục trưởng Cục điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim

Tối 23/5, tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phương Hoàng Kim, sinh năm 1973, nguyên là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các văn bản tố tụng hình sự nêu trên.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Ông Phương Hoàng Kim thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.