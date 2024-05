2 trinh sát lao xuống sông truy bắt tên tội phạm cộm cán, đặc biệt nguy hiểm

Ngày 23/5, theo thông tin trên báo Bình Thuận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đang làm thủ tục bàn giao Nguyễn Văn Hiếu - một tên tội phạm ma túy cộm cán, có lệnh truy nã đặc biệt cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào chiều 21/5, qua công tác trinh sát, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp Công an xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng tổ chức vây bắt thành công đối tượng Hiếu.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: CAND

Cơ quan công an xác định trong quá trình lẩn trốn, Hiếu đã thay tên, đổi họ để tránh sự truy tìm. Đối tượng rất cảnh giác, vào thời điểm trinh sát ập vào, Hiếu đã nhảy xuống sông định trốn thoát nhưng đã bị 2 trinh sát nhanh hơn lao theo khống chế, quật ngã và bắt giữ.

Theo thuật lại trên báo PL TPHCM, khi các trinh sát đưa lên bờ, Hiếu trừng mắt nói sẽ không bỏ chạy và “thua thì chung.”

Đối tượng Hiếu sau khi bị trinh sát bắt giữ. Ảnh: Báo Bình Thuận

Báo Công an nhân dân trích dẫn hồ sơ vụ án cho thấy, Nguyễn Văn Hiếu (26 tuổi, trú tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Tháng 1/2023, Hiếu là đối tượng trong một chuyên án do Công an tỉnh Bình Thuận xác lập để đấu tranh về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Từ thời điểm này, Hiếu không còn xuất hiện ở địa phương.

Đến tháng 3/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng cực lớn do Hiếu cầm đầu. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Hiếu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đến đầu tháng 5/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Hiếu đang lẩn trốn ở Sóc Trăng. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Bình Thuận đã cử một tổ trinh sát phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ thành công đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.