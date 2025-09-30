HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Nguyễn Công Trạng

Duy Anh |

Trước đó, đối tượng Nguyễn Công Trạng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ.

Chiều 30/9, Công an xã Long Hưng (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp Công an xã Ngọc Tố, Công an phường Mỹ Quới bắt giữ Nguyễn Công Trạng (sinh năm 1999, ngụ phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau) về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt Nguyễn Công Trạng- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Công Trạng (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Cách đây 4 ngày, Trạng điều khiển xe máy đến ấp Phương An 1, xã Long Hưng thì thấy một người phụ nữ đứng trước sân nhà có đeo dây chuyền vàng nên đã giả vờ hỏi chuyện rồi giật sợi dây chuyền, tuy nhiên nạn nhân đã nhanh tay chụp lại được.

Trạng chỉ giật được mặt dây chuyền khoảng 3 phân vàng 18K, trị giá khoảng 2,7 triệu đồng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Công Trạng tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người phụ nữ bán trái cây tại khu vực Mỹ Thành, phường Mỹ Quới. 

Tại đây, bằng thủ đoạn giả vờ mua trái cây, lợi dụng sơ hở của nạn nhân, Trạng nhanh chóng giật lấy sợi dây chuyền khoảng 1 chỉ vàng 18K của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng Cà Mau.

Ngày mai, miền Bắc và Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to
