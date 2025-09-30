HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngày mai, miền Bắc và Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to

Duy Anh |

Theo dự báo, từ chiều mai, mưa lớn miền Bắc giảm dần.

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/9), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thái Nguyên và Hà Nội có mưa to đến rất to.

Dự báo, từ chiều mai (1/10), mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Ngày mai, miền Bắc và Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài cả ngày 30/9 khiến Hà Nội ngập nặng (Ảnh: Trung Lê).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30/9 và ngày 1/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Tùng Anh sinh năm 2008


Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 1/10

thời tiết hà nội ngày 1/10

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại