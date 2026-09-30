Trịnh Công Tuấn đã đến thuê chiếc xe ô tô bán tải với thời hạn 02 ngày nhưng sau đó cầm cố lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh ngày 30/9/2026 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Ngô Đức Trọng (sinh năm 1998) và Trịnh Công Tuấn (sinh năm 1998, đều trú tại phường Yên Tử, Quảng Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của anh Kiều Đình Ba (chủ cơ sở cho thuê xe tự lái tại phường Yên Tử, Trịnh Công Tuấn đã đến thuê chiếc xe ô tô bán tải (tài sản trị giá khoảng hơn 400.000.000 đồng) với thời hạn 02 ngày.

Sau khi nhận được xe, Tuấn đã câu kết với Ngô Đức Trọng, thống nhất đưa chiếc xe đến quận Long Biên, thành phố Hà Nội để cầm cố, lấy số tiền 120 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hết thời hạn thuê, hai đối tượng cắt liên lạc, không trả lại xe cho chủ sở hữu.

Bị can Trương Minh Hiếu và Ngô Đức Trọng - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Bằng thủ đoạn lợi dụng lòng tin để nhận tài sản rồi cố ý mang tài sản đi cầm cố, các đối tượng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người bị hại.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê tài sản cần nâng cao cảnh giác, chủ động xác minh thông tin, nhân thân của khách hàng và tăng cường các biện pháp quản lý tài sản trong quá trình giao dịch.