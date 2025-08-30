HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt người phụ nữ lừa đảo bán vé xem diễu binh sự kiện A80

Duy Anh |

Công an Hà Nội cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương (32 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

‎Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

‎Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, với giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào. Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Bắt Phan Hạnh Thương - người phụ nữ lừa đảo bán vé xem diễu binh sự kiện A80 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an đấu tranh với đối tượng Thương (Ảnh: Công an Hà Nội).

‎Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Ban Giám đốc CATP và nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính đối tượng rao bán giấy mời là Phan Hạnh Thương. 

Theo đó, Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu "khách" cung cấp thông tin căn cước để "khách" yên tâm. Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.

Bắt Phan Hạnh Thương - người phụ nữ lừa đảo bán vé xem diễu binh sự kiện A80 - Ảnh 2.

Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng của những người mua vé (Ảnh: Công an Hà Nội).

‎Ngày 29/8, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP để điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.

‎Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra CATP đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

‎Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự; mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Bí ẩn bên trong gói giấy ăn của cô gái trẻ sinh năm 2001

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

tạm giữ hình sự

Hay độc lạ

phan hạnh thương

vé xem a80

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại