Sau nhiều năm, nhân vật sở hữu nguồn thu nhập đa dạng từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Nhắc đến những vận động viên bơi lội nổi tiếng tại Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên là cái tên khó có thể bỏ qua. Trong thời kỳ đỉnh cao, cô liên tục mang về huy chương cho thể thao Việt Nam tại SEA Games và nhiều giải đấu quốc tế. Thành tích thi đấu cũng từng giúp cựu vận động viên nhận được những khoản tiền thưởng rất lớn khi tuổi đời còn rất trẻ.

Kiếm tiền tỷ ở tuổi 19

Năm 2015 có thể xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Ánh Viên - khi cựu vận động viên mới 19 tuổi, cô gây tiếng vang tại SEA Games 28 khi giành tới 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và phá 8 kỷ lục SEA Games.

Theo thông tin được báo chí đăng tải thời điểm đó, Ánh Viên nhận khoảng 405 triệu đồng cho 10 huy chương, 120 triệu đồng tiền thưởng phá 8 kỷ lục. Ngoài ra, Ánh Viên còn được nhà tài trợ tặng các hiện vật như xe máy, tivi, điện thoại, vé máy bay… với tổng trị giá gần 400 triệu đồng, cùng một căn hộ trong khu căn hộ trí thức trẻ The Art.

Cũng trong năm 2015, Ánh Viên giành thêm 7 HCV, 5 HCB tại giải bơi Các nhóm tuổi châu Á và nhận số tiền thưởng 332,5 triệu đồng. Cô cũng giành thêm 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Đại hội thể thao Quân sự thế giới 2015 để nhận thêm 100 triệu đồng; 1 HCB, 2 HCĐ tại giải bơi World Cup 2015 thu về thêm 35 triệu đồng tiền thưởng từ BTC giải và nhận 115 triệu đồng theo quy định của ngành thể thao.

Ước tính cho thấy Ánh Viên ở tuổi 19 đã có tổng thu nhập lên tới cả tỷ đồng.

Ánh Viên từng đạt nhiều thành tích “khủng” khi còn thi đấu (Ảnh FBNV)

Hậu giải nghệ, "tiểu tiên cá" Ánh Viên vẫn tiếp tục đam mê bơi lội ở một vai trò khác

Ánh Viên được xem là một trong những vận động viên bơi lội thành công nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2022, cô đã tuyên bố giải nghệ, khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Nếu trước đây phần lớn thời gian của Ánh Viên dành cho tập luyện và thi đấu thì sau khi giải nghệ, hồ bơi vẫn là nơi cô làm việc mỗi ngày. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Ánh Viên từng cho biết nghề nghiệp chính của cô sau khi giải nghệ là giáo viên dạy bơi.

Cô đã thành lập câu lạc bộ bơi mang tên Ánh Viên Swim Club với vai trò là CEO & Founder. Câu lạc bộ cung cấp các chương trình học bơi cho nhiều nhóm học viên. Các chương trình học bơi trên website Ánh Viên Swim Club có giá dao động từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng cho 8-12 buổi học.

Ánh Viên với vai trò hiện tại là 1 giáo viên dạy bơi (Ảnh Ánh Viên Swim Club)

Thử sức ở những lĩnh vực mới lạ hơn

Bên cạnh công việc dạy bơi trực tiếp, Ánh Viên còn đưa những kiến thức của mình lên mạng xã hội. Những năm gần đây, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên TikTok với hàng loạt video hướng dẫn bơi.

"Học bơi dễ lắm, Viên chỉ cho" đã trở thành câu nói quen thuộc trong những video của cựu vận động viên. Nội dung video của Ánh Viên cũng không quá phức tạp. Cô chỉ cho mọi người cách nổi trên mặt nước, cách lấy hơi, kỹ thuật thực hiện các kiểu bơi hay sửa những lỗi mà người mới học bơi thường gặp.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nhiều video của nữ kình ngư còn được xây dựng theo hướng vui vẻ, gần gũi. Điều này giúp hình ảnh Ánh Viên sau khi giải nghệ khác biệt khá nhiều so với cô gái ít nói, có phần rụt rè trước truyền thông trong những năm còn thi đấu.

Ánh Viên từng cho biết việc làm TikTok chỉ là một phần trong cuộc sống và công việc chính của cô vẫn là dạy bơi. Những người bạn hỗ trợ cô nghĩ ý tưởng, quay và dựng video.

Hiện, kênh TikTok của Ánh Viên hiện đạt 1,4 triệu Follower và 30,7 triệu lượt thích. Các video cô đăng tải nhận về từ vài trăm nghìn views, thậm chí là triệu views. Vai trò mới là nhà sáng tạo nội dung sở hữu một kênh mạng xã hội lớn cũng đem lại nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập cho cựu vận động viên chẳng hạn như hợp tác thương hiệu, quảng cáo hoặc thương mại điện tử.

"Học bơi dễ lắm, Viên chỉ cho" đã trở thành câu nói quen thuộc trong những video của Ánh Viên.

Ánh Viên xuất hiện trong những video dạy bơi đăng tải trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh TikTok, Ánh Viên còn sở hữu một trang Facebook có 886 nghìn người theo dõi. Đáng chú ý, dưới những bài đăng và video chia sẻ về cuộc sống, bơi lội, cô cũng đã bắt đầu đặt các đường dẫn tiếp thị liên kết (affiliate) trong một số nội dung.

Những sản phẩm được giới thiệu cũng không xa lạ với lĩnh vực của cô, chẳng hạn kính bơi, mũ bơi và các sản phẩm phục vụ việc tập luyện.

Có thể thấy, sau khi rời đường đua xanh, Ánh Viên lựa chọn một cuộc sống giản dị. Dù không còn những nguồn thu nhập từ việc thi đấu và tiền thưởng như trước nhưng bằng kiến thức chuyên môn, danh tiếng, Ánh Viên vẫn thực hiện nhiều công việc đa dạng khác nhau, đem lại nguồn thu nhập ổn định.