Bất ngờ tại dự án tỷ USD Bắc An khánh: Một doanh nghiệp BĐS thu hồi khoản cọc vì lãi vay quá lớn

Sau gần hai năm đặt cọc vào khu đô thị Bắc An Khánh (tên thương mại Splendora và gần đây được tái định vị thành Mailand Hanoi City) – một trong những đại dự án quy mô bậc nhất phía Tây Hà Nội, CTCP Tập đoàn Everland (HoSE: EVG) vừa có động thái gây chú ý khi thu hồi toàn bộ khoản tiền đặt cọc và thanh lý hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án tại ô đất HH5.
Theo nghị quyết HĐQT mới công bố, Everland sẽ chấm dứt hợp đồng đặt cọc ký từ tháng 8/2023 với Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) – chủ đầu tư khu đô thị Mailand Hanoi City.
Toàn bộ số tiền đặt cọc được Everland thu hồi sẽ dùng để tất toán khoản vay ngân hàng, phần còn lại tái đầu tư vào các dự án khác.
Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn để ngỏ khả năng hợp tác phát triển dự án tại ô đất HH5 với các đối tác mới trong quý IV/2025.
Theo kế hoạch ban đầu, Everland dự kiến phát triển tổ hợp Sky Lumiere Center tại ô đất HH5 rộng hơn 4,8 ha, nằm ở vị trí trung tâm Mailand Hanoi City. Dự án được định hình là tổ hợp thương mại – dịch vụ – văn phòng và nhà ở với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 194.000 m2.
Tuy nhiên, việc An Khánh JVC phải điều chỉnh chủ trương đầu tư khiến quá trình chuyển nhượng kéo dài, trong khi Everland phải gánh chi phí lãi vay lớn, làm gia tăng áp lực tài chính.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 (soát xét), Everland hiện có khoản phải thu ngắn hạn hơn 637 tỷ đồng từ An Khánh JVC, cùng 59 tỷ đồng chi phí vay vốn theo thỏa thuận giữa hai bên.
Để phục vụ hợp đồng này, doanh nghiệp đã vay dài hạn 523 tỷ đồng tại một ngân hàng chi nhánh Hà Nam với lãi suất 12%/năm, đồng thời thế chấp toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến hợp đồng đặt cọc làm tài sản bảo đảm.
Một trong những nguyên nhân khác khiến Everland quyết định rút vốn là quy định kế toán mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Kế toán – Kiểm toán Việt Nam ban hành.
Nếu trước đây doanh nghiệp có thể vốn hóa chi phí lãi vay vào giá trị dự án, thì nay phải hạch toán trực tiếp vào chi phí hoạt động, khiến kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể.
Điều này khiến lợi nhuận giai đoạn 2023–2024 của Everland chuyển từ lãi sang lỗ, dù công ty vẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo báo cáo soát xét nửa đầu 2025, doanh thu Everland đạt 387 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ, song lợi nhuận ròng tăng nhẹ lên 20 tỷ đồng nhờ cắt giảm chi phí và tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Đại diện doanh nghiệp thừa nhận: "Nếu tiến độ tiếp tục kéo dài, chi phí lãi vay sẽ bị ghi nhận thẳng vào chi phí trong kỳ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh. Chúng tôi buộc phải tính toán lại".
Dự án Mailand Hanoi City là một trong những dự án đô thị lớn nhất, có quỹ đất đẹp nằm tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, tọa lạc ngay trên trục Đại Lộ Thăng Long, cách Big C khoảng hơn 8km. Khu đô thị Splendora có diện tích 264,13 ha với tổng mức đầu tư khoảng 2,57 tỷ USD.
Sau gần 2 thập kỷ triển khai xây dựng, hiện dự án Mailand Hanoi City đã hoàn thành, đưa vào sử dụng một phần dự án chung cư, khu biệt thự, trường học...
Được biết, Mailand Hanoi City tiền thân là Khu đô thị Splendora được cấp chứng nhận đầu tư vào 8/12/2006, tổng vốn đầu tư được công bố vào thời điểm đó là 2,57 tỷ USD.
Chủ đầu tư ban đầu của Splendora là Công ty TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) - liên doanh giữa Tổng công ty Vinaconex và Tập đoàn Posco E&C (Hàn Quốc).
Đến năm 2017, Posco E&C chuyển nhượng phần vốn cho CTCP Địa ốc Phú Long, một thành viên của Tập đoàn Sovico. Ba năm sau, Vinaconex cũng thoái vốn, nhường lại cho CTCP Đầu tư và Phát triển Pacific Star, thuộc cùng hệ sinh thái Sovico.
Từ đó, Phú Long trở thành đơn vị phát triển chính, tái định vị dự án với tên gọi Mailand Hanoi City.
Về phía Everland, doanh nghiệp được thành lập năm 2009, khởi đầu trong lĩnh vực kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng, trước khi mở rộng sang đầu tư bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Những năm gần đây, doanh nghiệp tập trung vào mảng dự án quy mô lớn, nổi bật là tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (Quảng Ninh) với tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng.