Bất ngờ tại dự án tỷ USD Bắc An khánh: Một doanh nghiệp BĐS thu hồi khoản cọc vì lãi vay quá lớn

Sau gần hai năm đặt cọc vào khu đô thị Bắc An Khánh (tên thương mại Splendora và gần đây được tái định vị thành Mailand Hanoi City) – một trong những đại dự án quy mô bậc nhất phía Tây Hà Nội, CTCP Tập đoàn Everland (HoSE: EVG) vừa có động thái gây chú ý khi thu hồi toàn bộ khoản tiền đặt cọc và thanh lý hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án tại ô đất HH5.

Theo nghị quyết HĐQT mới công bố, Everland sẽ chấm dứt hợp đồng đặt cọc ký từ tháng 8/2023 với Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) – chủ đầu tư khu đô thị Mailand Hanoi City.

Toàn bộ số tiền đặt cọc được Everland thu hồi sẽ dùng để tất toán khoản vay ngân hàng, phần còn lại tái đầu tư vào các dự án khác.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn để ngỏ khả năng hợp tác phát triển dự án tại ô đất HH5 với các đối tác mới trong quý IV/2025.

Theo kế hoạch ban đầu, Everland dự kiến phát triển tổ hợp Sky Lumiere Center tại ô đất HH5 rộng hơn 4,8 ha, nằm ở vị trí trung tâm Mailand Hanoi City. Dự án được định hình là tổ hợp thương mại – dịch vụ – văn phòng và nhà ở với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 194.000 m2.

Tuy nhiên, việc An Khánh JVC phải điều chỉnh chủ trương đầu tư khiến quá trình chuyển nhượng kéo dài, trong khi Everland phải gánh chi phí lãi vay lớn, làm gia tăng áp lực tài chính.

Tuy nhiên, việc An Khánh JVC phải điều chỉnh chủ trương đầu tư khiến quá trình chuyển nhượng kéo dài, trong khi Everland phải gánh chi phí lãi vay lớn, làm gia tăng áp lực tài chính.



Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 (soát xét), Everland hiện có khoản phải thu ngắn hạn hơn 637 tỷ đồng từ An Khánh JVC, cùng 59 tỷ đồng chi phí vay vốn theo thỏa thuận giữa hai bên.

Để phục vụ hợp đồng này, doanh nghiệp đã vay dài hạn 523 tỷ đồng tại một ngân hàng chi nhánh Hà Nam với lãi suất 12%/năm, đồng thời thế chấp toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến hợp đồng đặt cọc làm tài sản bảo đảm.

Một trong những nguyên nhân khác khiến Everland quyết định rút vốn là quy định kế toán mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Kế toán – Kiểm toán Việt Nam ban hành.

Nếu trước đây doanh nghiệp có thể vốn hóa chi phí lãi vay vào giá trị dự án, thì nay phải hạch toán trực tiếp vào chi phí hoạt động, khiến kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể.

Điều này khiến lợi nhuận giai đoạn 2023–2024 của Everland chuyển từ lãi sang lỗ, dù công ty vẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo báo cáo soát xét nửa đầu 2025, doanh thu Everland đạt 387 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ, song lợi nhuận ròng tăng nhẹ lên 20 tỷ đồng nhờ cắt giảm chi phí và tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Đại diện doanh nghiệp thừa nhận: "Nếu tiến độ tiếp tục kéo dài, chi phí lãi vay sẽ bị ghi nhận thẳng vào chi phí trong kỳ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh. Chúng tôi buộc phải tính toán lại".