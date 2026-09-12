Từ cô gái nông thôn khởi nghiệp với nghề xăm lông mày, bà từng bước gây dựng sự nghiệp và trở thành nữ doanh nhân trong lĩnh vực thẩm mỹ của Trung Quốc.

Từ kỹ thuật viên xăm lông mày đến nữ doanh nhân thành đạt

Yu Wenhong sinh năm 1971 tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Theo SCMP, bà lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế bình thường, sau khi cha qua đời, Yu bắt đầu làm việc trong ngành làm đẹp từ năm 18 tuổi để phụ giúp mẹ và em trai. Công việc đầu tiên của bà là kỹ thuật viên xăm lông mày. Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, Yu mở cơ sở làm đẹp riêng và bắt đầu xây dựng sự nghiệp kinh doanh.

Năm 2004, bà thành lập Young Merry Real International tại Hong Kong, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thẩm mỹ y tế. Đến năm 2005, mạng lưới cửa hàng đối tác của doanh nghiệp được cho là đã phát triển lên hơn 150 cơ sở. Yu cũng xây dựng hình ảnh cá nhân mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bà thường chia sẻ quan điểm về sự độc lập của phụ nữ, trong đó có thông điệp rằng phụ nữ nên tự kiếm tiền và làm chủ cuộc sống của mình.

Yu Wenhong, nữ doanh nhân trong lĩnh vực thẩm mỹ (Ảnh: SCMP)

Tuy nhiên, hành trình kinh doanh của Yu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nữ doanh nhân từng cùng các cộng sự giới thiệu nhiều phương pháp làm đẹp gây tranh luận, trong đó có liệu trình mang tên “Búp bê sứ”. Theo mô tả được đăng tải, liệu trình này sử dụng huyết thanh của chính khách hàng và tiêm trở lại vào vùng mặt với mục đích thúc đẩy quá trình tái tạo da.

Mỗi lần thực hiện liệu trình được cho là có giá lên tới 15.000 NDT, tương đương khoảng 2.200 USD. Đến năm 2022, bà tiếp tục vướng vào một vụ việc liên quan đến thuế. Theo chia sẻ, bà bị cáo buộc che giấu 4,7 tỷ NDT thu nhập và trốn 147 triệu NDT tiền thuế.

Đời tư nhiều tai tiếng và cuộc hôn nhân với người chồng kém 30 tuổi

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp kinh danh trong lĩnh vực thẩm mỹ, đời tư của Yu cũng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận. Nữ doanh nhân từng trải qua 5 cuộc hôn nhân trước khi bước vào mối quan hệ hiện tại. Ở tuổi 45, Yu bắt đầu hẹn hò Rolando Lekaj, một người mẫu Albania kém bà 20 tuổi. Hai người được cho là đã bên nhau khoảng 10 năm và có một người con chung.

Yu cũng xây dựng hình ảnh một phụ nữ độc lập và mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bà thường chia sẻ quan điểm rằng phụ nữ cần tự kiếm tiền và làm chủ cuộc sống của mình. Hình ảnh này góp phần giúp nữ doanh nhân thu hút lượng lớn sự quan tâm trên mạng xã hội và hỗ trợ quảng bá thương hiệu cá nhân.

Hình ảnh Yu Wenhong gặp Quốc vương Charles III trước khi ông lên ngôi (Ảnh: SCMP)

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Yu từng xuất hiện cùng nhiều nhân vật nổi tiếng. Một số hình ảnh cho thấy bà từng gặp Vua Charles III trước khi ông lên ngôi và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đến cuối năm 2025, chuyện tình cảm của Yu tiếp tục gây chú ý khi bà quen Liu Yuchen, thường được gọi là Renren. Sinh năm 2001, Renren từng làm người mẫu cho công ty của Yu và kém nữ doanh nhân 30 tuổi.

Hai người được cho là quen nhau vào nửa cuối năm 2025. Có thông tin cho rằng họ gặp nhau qua các buổi livestream, nơi Yu thường xuyên tặng quà và tiền boa cho Renren. Một thông tin khác cho rằng cả hai được giới thiệu tại một sự kiện kinh doanh.

Sau khi bắt đầu mối quan hệ, Yu được cho là đã tặng Renren nhiều món quà đắt tiền, trong đó có một chiếc Rolls-Royce và một chiếc Mercedes-Benz.

Yu Wenhong và người chồng kém 30 tuổi, Liu Yuchen, thường được gọi là Renren (Ảnh: SCMP)

Đến tháng 3/2026, Yu và Renren đăng ký kết hôn. Nữ doanh nhân trao cho người chồng trẻ khối tài sản trị giá khoảng 50 triệu NDT (hơn 193 tỷ đồng) gồm tiền mặt, bất động sản và xe sang. Số tài sản này được xem như của hồi môn dành cho nhà trai.

Cuộc hôn nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Renren từng chia sẻ rằng anh không nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi theo cách này. Tuy nhiên, mọi chuyện đến khá bất ngờ và anh cho rằng đây là một cơ hội mà khó có ai muốn từ chối.

Khoảng cách 30 tuổi cùng khối tài sản khủng trao cho nhà trai khiến cuộc hôn nhân nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cả hai đều có những lợi thế riêng trong mối quan hệ, trong khi một số ý kiến đặt câu hỏi về lý do Yu lựa chọn kết hôn.

Một số cư dân mạng cũng khuyên nữ doanh nhân nên có thỏa thuận tiền hôn nhân rõ ràng để bảo vệ tài sản của mình.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, hành trình và câu chuyện của Yu vẫn gây chú ý. Từ một cô gái nông thôn bắt đầu sự nghiệp với nghề xăm lông mày, bà từng bước xây dựng chỗ đứng trong ngành thẩm mỹ và trở thành một nữ doanh nhân được biết đến rộng rãi.

Nguồn: SCMP