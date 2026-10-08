HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bất ngờ nhận được 400 triệu, Nguyễn Thị Khanh sinh năm 1985 xếp công việc, từ Trung Quốc trở về Việt Nam

Pha Lê
|

Mọi người cần đặc biệt chú ý.

Ngày 26/6/2026, Công an xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của ông Phan Quốc Đình, sinh năm 1978, trú tại xóm Yên Phú, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Theo trình báo, ngày 19/6/2026, trong quá trình giao dịch tài chính, ông Đình đã chuyển nhầm 400 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của mình sang tài khoản đứng tên chị Nguyễn Thị Khanh.

Nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Yên Thành, Công an xã Yên Lạc tiến hành rà soát, xác minh thông tin chủ tài khoản và nơi cư trú. Kết quả xác minh xác định chị Nguyễn Thị Khanh, sinh năm 1985, trú tại thôn Dịch Đồng, xã Yên Lạc, hiện đang sinh sống, làm việc tại Trung Quốc.

Do chị Khanh không có mặt tại địa phương, Công an xã Yên Lạc phối hợp với gia đình để liên hệ, thông tin về vụ việc, đồng thời giải thích các quy định liên quan và vận động chị Khanh phối hợp giải quyết. Sau nhiều lần trao đổi, chị Khanh đã sắp xếp công việc, từ Trung Quốc trở về Việt Nam.

Bất ngờ nhận được 400 triệu, chị Nguyễn Thị Khanh 1985 xếp công việc, từ Trung Quốc trở về Việt Nam - Ảnh 1.

Công an xã Yên Lạc hỗ trợ trao trả 400 triệu đồng chuyển nhầm

Ngày 21/9/2026, chị Khanh trực tiếp đến trụ sở Công an xã Yên Lạc làm việc và tự nguyện trao trả toàn bộ 400 triệu đồng để cơ quan Công an thực hiện các thủ tục bàn giao cho người chuyển nhầm. Như vậy, sau ròng rã 3 tháng, Công an xã Yên Lạc đã hỗ trợ công dân đang sinh sống, làm việc tại Trung Quốc trở về Việt Nam trao trả số tiền nhận chuyển nhầm.

Do ông Đình đang chăm sóc bố bị bệnh nặng và không có điều kiện trực tiếp đến Yên Lạc nhận lại tiền, Công an xã Yên Lạc đã thực hiện chuyển khoản số tiền 400 triệu đồng cho ông Đình vào ngày 30/9/2026.

Các chú ý cốt lõi khi chuyển khoản tránh nhầm lẫn

Kiểm tra tên người nhận

Đối chiếu kỹ họ tên hiển thị trên màn hình ứng dụng ngân hàng.Hầu hết ngân hàng hiện nay tự động hiện tên đầy đủ, không khớp tuyệt đối không chuyển.

TIN LIÊN QUAN

Xác thực thông tin ngân hàng

Chọn đúng tên ngân hàng thụ hưởng (nhiều ngân hàng có tên viết tắt gần giống nhau). Kiểm tra kỹ từng chữ số tài khoản, đặc biệt là các dãy số dài.

Thử nghiệm giao dịch nhỏ

Chuyển trước số tiền nhỏ (ví dụ 10.000 VNĐ) với người lạ hoặc giao dịch giá trị lớn lần đầu. Chờ người nhận xác nhận đã nhận được tiền rồi mới chuyển phần còn lại.

Nội dung chuyển khoản rõ ràng

Ghi rõ họ tên, mục đích chuyển tiền (ví dụ: thanh toán đơn hàng, trả tiền mua sách). Tránh để trống hoặc ghi nội dung sơ sài khó đối chiếu về sau.

Lưu ý quan trọng nếu lỡ chuyển nhầm hoặc nhận tiền nhầm

Khi chuyển nhầm tiền

Giữ lại biên lai hoặc chụp màn hình giao dịch chuyển tiền thành công.

Liên hệ ngay tổng đài ngân hàng của bạn hoặc đến phòng giao dịch gần nhất để làm đơn tra soát, phong tỏa tài khoản người nhận nếu họ chưa rút tiền.

Khi nhận được tiền chuyển nhầm

Tuyệt đối không tự ý dùng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của số điện thoại lạ để tránh sập bẫy lừa đảo (vay nặng lãi, giả mạo link ngân hàng).

Báo ngay cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết đúng pháp luật.

Tags

chuyển khoản

chuyển khoản nhầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại