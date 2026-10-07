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Một chính sách đặc biệt tại TP.HCM: Hàng triệu người được miễn phí 100% dịch vụ này, không giới hạn

Pha Lê
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Đây là một tin vui cho hàng triệu công dân tại thành phố mang tên Bác.

Từ ngày 1/10/2026, TP. Hồ Chí Minh thực hiện chính sách miễn phí 100% vé tham quan cho trẻ em, học sinh và sinh viên tại các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh quản lý. Chính sách miễn phí vé này được thực hiện theo nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh về quy định phí tham quan di tích lịch sử và các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý.

Theo quy định mới, học sinh, sinh viên thuộc nhóm được miễn phí vé tham quan tại các đơn vị thực hiện thu phí. Chính sách này nhằm tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận các không gian lưu giữ, giới thiệu về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Ngoài học sinh, sinh viên, các đối tượng được miễn phí vé còn có trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Trong khi đó, một số nhóm đối tượng được giảm 50% giá vé, gồm người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú.

Một chính sách đặc biệt tại TP.HCM: Hàng triệu người được miễn phí 100% dịch vụ này, không giới hạn - Ảnh 1.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Cũng từ ngày 1/10, mức phí tham quan tại một số bảo tàng, di tích trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được điều chỉnh.

Cụ thể, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, bao gồm cả Bảo tàng Côn Đảo, áp dụng mức phí 60.000 đồng/người/lượt đối với khách tham quan trong nước và quốc tế.

Riêng Di tích lịch sử Bạch Dinh có mức phí 30.000 đồng/người/lượt.

Một số bảo tàng hiện chưa tổ chức thu phí gồm Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng Bình Dương.

Để được hưởng chính sách miễn, giảm phí, người tham quan cần mang theo căn cước công dân hoặc các giấy tờ liên quan để chứng minh thuộc nhóm đối tượng theo quy định.

Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, khách thuộc diện được miễn phí, trong đó có học sinh, sinh viên, có thể đăng ký vé trực tuyến trước khi đến. Khi tham quan, người đăng ký cần mang theo căn cước công dân cùng thẻ học sinh, sinh viên để đối chiếu.

Một chính sách đặc biệt tại TP.HCM: Hàng triệu người được miễn phí 100% dịch vụ này, không giới hạn - Ảnh 2.

Khách quốc tế tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

So với hệ thống bảo tàng trên cả nước, các bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động đa dạng, nội dung phong phú và mức độ đổi mới cao. Thành phố cũng là địa phương tập trung nhiều loại hình bảo tàng, gồm cả bảo tàng công lập và ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Trong 9 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, có 7 bảo tàng được xếp hạng I và là thành viên của Hội đồng Bảo tàng quốc tế (ICOM). Hai bảo tàng được xếp hạng II là Bảo tàng Bình Dương và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, các bảo tàng thuộc Sở đã đón 2.760.274 lượt khách tham quan, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách trong nước đạt 1.881.069 lượt, tăng 0,9%; khách nước ngoài đạt 879.205 lượt.

Các bảo tàng ngoài công lập trong 9 tháng đầu năm cũng đón hơn 45.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo thống kê, hệ thống bảo tàng trên địa bàn TPHCM hiện đang lưu giữ khoảng 692.600 hiện vật, tài liệu, trong đó có hơn 296.000 hiện vật gốc. Thành phố hiện có 25 bảo vật quốc gia, gồm 22 bảo vật được lưu giữ tại các bảo tàng công lập và 3 bảo vật thuộc các bảo tàng ngoài công lập, sưu tập tư nhân.

Tags

TP Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thành Phố Hồ Chí Minh

bảo tàng Lịch sử

Bảo tàng

tham quan

phí tham quan

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