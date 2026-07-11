Bất ngờ lớn khi Ukraine hồi sinh xe phóng tên lửa LuAZ-1302 Lunokhod kỳ lạ

Vì một lý do nào đó, Ukraine đã hồi sinh một dự án lâu năm mà đến nay vẫn có vẻ khá kỳ lạ, đó là tổ hợp LuAZ-1302 Lunokhod.

Vũ khí trên là một bệ phóng tên lửa được chế tạo trên xe địa hình 4x4 LuAZ-1302, biệt danh là "xe thám hiểm mặt trăng - Lunokhod", xuất hiện vào đầu những năm 1990. Hình ảnh của nó đã được đăng tải lại trên mạng xã hội.

Một cụm phóng rocket không điều khiển 57mm S-5 UB-32-57 với 32 ống phóng được gắn trên một bệ xoay ở phía sau xe. Để ngăn hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) giá rẻ này bị lật trong quá trình bắn, các chân chống có thể gập mở bằng tay đã được lắp đặt.

Các nhà phát triển hy vọng rằng "kỳ tích kỹ thuật" của họ sẽ được lực lượng lính dù Ukraine sử dụng.

Rocket S-5 khi triển khai từ mặt đất có bắn xấp xỉ 1.800m. Trọng lượng khi chất đầy đạn của giá đỡ khoảng 1.300kg. Tốc độ tối đa trên đường là 90km/h, tổ lái gồm 2 người.

Lần cuối cùng là vào năm 1998, một nguyên mẫu đã được đưa đến trình diễn tại bãi thử Goncharovsky. Tuy nhiên, không ai quyết định đầu tư vào việc quảng bá "sản phẩm mới" này và chẳng bao lâu sau nó đã bị lãng quên hoàn toàn.

Ukraine bắt đầu tái sinh dự án LuAZ-1302 Lunokhod từng bị lãng quên.

Mặc dù vậy hiện nay những bức ảnh về dự án cũ này lại bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội; thật khó tin là Ukraine lại quyết định hồi sinh một thứ đã bị bỏ quên gần 3 thập kỷ trước.

Có lẽ Ukraine đã nhận thấy ưu điểm của thứ vũ khí tương tự, khi các chiến binh Trung Đông đưa bệ phóng rocket S-5 và S-8 lên xe bán tải Toyota Hilux để tạo ra tổ hợp MLRS rẻ tiền nhưng khá hiệu quả. Cách làm này sẽ giúp họ có một phương tiện yểm trợ hỏa lực gọn nhẹ, phù hợp với tình hình chiến trường hiện nay.