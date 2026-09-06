Bất ngờ danh tính cô gái nói tiếng Anh phụ mẹ giao tiếp với khách Tây: Clip hút hơn 2 triệu view

Người mẹ đăng đoạn clip dài 44 giây của mình lại hút hơn 2 triệu lượt xem và được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn.

Thời gian này, nhiều diễn đàn chia sẻ đoạn clip dài 44 giây ghi lại cảnh một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đứng trước quầy thuốc và giao lưu bằng tiếng Anh rất tự tin với nhóm khách đến từ Úc. Cách phát âm rõ ràng cùng phong cách tự nhiên của cô gái khiến người xem ngưỡng mộ, dành cho cô nhiều lời khen ngợi. Đoạn clip hiện hút hơn 2 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Được biết, người đăng tải đoạn clip "gây sốt" là chị Trần Thị Thúy Hồng (45 tuổi, ở phường Đồng Hới, Quảng Trị). Chia sẻ trên Thanh Niên, chị Hồng cho hay cô gái xuất hiện trong clip là con gái lớn của chị Bùi Thảo Nhi. Khác với dự đoán của số đông, Thảo Nhi không phải nữ sinh cấp 2 hay cấp 3, cô đã 19 tuổi và hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở Huế. Có lẽ do Thảo Nhi sở hữu vóc dáng nhỏ bé nên nhiều người xem đã bị nhầm.

Cô gái tự tin giao lưu bằng tiếng Anh với khách nước ngoài. (Ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ thêm trên Thanh Niên về đoạn clip, chị Hồng cho biết bình thường khi có khách nước ngoài đến mua thuốc, chị thường sử dụng Google Dịch để hỗ trợ giao tiếp. Hôm đó, con gái có mặt ở nhà nên nhanh chóng phụ mẹ trò chuyện với nhóm du khách trước khi chị lấy thuốc bán cho khách. Nhóm du khách đến từ Úc và ghé quầy mua thuốc điều trị ngứa ngoài da.

Vì không có chuyên môn về bán thuốc nên Thảo Nhi không tư vấn về các loại thuốc cho khách, thay vào đó cô trò chuyện liên quan đến đặc sản của nước bạn và khẳng định rằng họ sẽ không thấy thất vọng khi ghé tới tiệm thuốc của mẹ cô.

Chia sẻ đoạn clip lên trang cá nhân để lưu giữ kỷ niệm, chị Hồng không khỏi bất ngờ khi nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng. Đây thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ của hai mẹ con chị Hồng.