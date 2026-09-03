Bất ngờ: Chủ tịch tập đoàn giải trí lớn bị chuyển hồ sơ sang công tố, phong tỏa khoản tiền hơn 5.000 tỷ đồng

Người đứng sau thành công của BTS bất ngờ vướng điều tra liên quan đến thương vụ IPO của chính tập đoàn do ông sáng lập.

Bang Si-hyuk, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HYBE - tập đoàn đứng sau nhóm nhạc BTS cùng 4 người khác đã bị cảnh sát Hàn Quốc chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố với cáo buộc giao dịch gian lận trước khi doanh nghiệp này IPO. Khoản lợi bất chính khoảng 263,1 tỷ won (hơn 5 nghìn tỷ đồng) đã được tòa án áp dụng biện pháp bảo toàn để phục vụ việc truy thu nếu có căn cứ.

Chủ tịch HYBE Bang Si-hyuk xuất hiện tại Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul ở quận Mapo, Seoul (Ảnh: koreatimes)

Ngày 3/9, Cục Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết đã chuyển hồ sơ của Bang Si-hyuk cùng 4 người khác sang Viện Kiểm sát Quận Nam Seoul. Nhóm này bị cáo buộc vi phạm Luật Thị trường Vốn với hành vi giao dịch gian lận, liên quan đến quá trình HYBE chuẩn bị niêm yết cổ phiếu.

Đáng chú ý, Bang Si-hyuk được chuyển hồ sơ trong tình trạng không bị tạm giam. Trước đó, cảnh sát từng đề nghị lệnh bắt giữ ông nhưng phía công tố không chấp thuận. Vụ việc được điều tra trong khoảng 21 tháng kể từ khi cảnh sát bắt đầu điều tra sơ bộ vào tháng 12/2024.

Bị cáo buộc che giấu kế hoạch IPO

Theo cảnh sát Hàn Quốc, năm 2019, Bang Si-hyuk và những người liên quan bị cáo buộc nói với một số cổ đông rằng HYBE chưa có kế hoạch niêm yết. Dựa trên thông tin này, các cổ đông đã bán cổ phần cho một công ty có liên hệ với quỹ đầu tư tư nhân liên quan đến Bang.

Tuy nhiên, quỹ này được cho là lại thông báo với các nhà đầu tư rằng HYBE sẽ niêm yết, qua đó huy động vốn để mua cổ phần. HYBE sau đó lên sàn vào tháng 10/2020 và quỹ đầu tư bán số cổ phần nắm giữ.

Cảnh sát ước tính tổng khoản lợi bất chính mà 5 người bị điều tra thu được vào khoảng 263,1 tỷ won, tương đương khoảng 193,7 triệu USD.

Cơ quan điều tra đã đề nghị áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản đối với toàn bộ khoản tiền này trước khi vụ án được đưa ra truy tố. Tòa án sau đó chấp thuận, nhằm ngăn chặn khả năng số tiền liên quan bị tẩu tán hoặc chuyển nhượng trong quá trình tố tụng.

Trụ sở chính của HYBE tại quận Yongsan, Seoul (Ảnh: koreajoongangdaily)

Theo cảnh sát, số tiền 263,1 tỷ won được tính dựa trên khoản thu từ việc bán cổ phiếu sau khi HYBE niêm yết, sau khi trừ các khoản phân phối cho nhà đầu tư, hoàn trả khoản vay, thuế giao dịch và chi phí liên quan.

Cảnh sát cho rằng vụ việc không chỉ liên quan đến tranh chấp lợi ích giữa các cá nhân mà có dấu hiệu làm ảnh hưởng đến trật tự của thị trường vốn. Vì vậy, cơ quan điều tra áp dụng cáo buộc “giao dịch gian lận” theo Luật Thị trường Vốn thay vì chỉ xem xét hành vi lừa đảo thông thường.

Bang Si-hyuk phủ nhận sai phạm

Trong quá trình điều tra, Bang Si-hyuk đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái. Phía ông cho rằng quá trình niêm yết của HYBE được thực hiện phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành.

Theo Yonhap, Bang đã trải qua 5 lần thẩm vấn. Phía ông cũng được cho là đã đưa ra các tài liệu giải trình, trong đó khẳng định vào năm 2019, HYBE chưa xác định cụ thể thời điểm và phương thức niêm yết.

Trong khi đó, cảnh sát cho rằng dù chưa công bố kế hoạch IPO cụ thể với các cổ đông, HYBE đã tiến hành các bước chuẩn bị cho việc niêm yết. Đây là một trong những điểm khác biệt quan trọng giữa lập luận của hai bên.

Trước đó, công tố viên đã hai lần không chấp thuận yêu cầu bắt giữ Bang và yêu cầu điều tra bổ sung. Sau quá trình xem xét, cảnh sát quyết định chuyển hồ sơ sang công tố mà không tiếp tục đề nghị bắt giữ ông.

Từ công ty nhỏ đến đế chế giải trí đứng sau BTS

Bang Si-hyuk thành lập BigHit Entertainment vào năm 2005. Tám năm sau, công ty cho ra mắt nhóm nhạc nam BTS, sau này trở thành một trong những tên tuổi K-pop có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Thành công vang dội của BTS đã tạo bước ngoặt, đưa BigHit từ một công ty giải trí quy mô nhỏ trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Năm 2021, BigHit Entertainment đổi tên thành HYBE, đồng thời mở rộng hoạt động thông qua nhiều công ty con và thương hiệu giải trí. HYBE hiện quản lý hoặc sở hữu các nhãn hiệu đứng sau nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop nổi tiếng.

Vụ việc hiện đã chuyển sang giai đoạn công tố. Việc cảnh sát chuyển hồ sơ không đồng nghĩa Bang Si-hyuk đã bị kết tội. Cơ quan công tố sẽ xem xét chứng cứ và kết quả điều tra trước khi quyết định có truy tố ông cùng những người liên quan hay không.

Nếu bị kết tội về hành vi thu lợi từ 5 tỷ won trở lên thông qua giao dịch gian lận trên thị trường vốn, mức hình phạt theo luật Hàn Quốc có thể rất nghiêm khắc, trong đó bao gồm án tù tối thiểu 5 năm hoặc tù chung thân.

Nguồn: koreatimes, koreajoongangdaily