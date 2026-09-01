Bất ngờ check-in ở Nhà Thờ Lớn Hà Nội, hot girl Thái Lan khiến CĐM thích thú

Sở hữu diện mạo xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ, hot girl Thái Lan Nutariya Suriyachot mới đây bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội.

Cô nàng hot girl Thái Lan bất ngờ ghé thăm Hà Nội

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi hot girl người Thái Lan Nutariya Suriyachot (pae_riya), đăng tải loạt ảnh check-in tại Hà Nội. Địa điểm được cô lựa chọn là Nhà Thờ Lớn - một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh của du khách khi ghé thăm Thủ đô.

Trong loạt ảnh mới, Nutariya Suriyachot gây chú ý ngay từ khoảnh khắc đứng trước công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Gothic. Không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, cô nàng diện áo hai dây màu trắng ôm sát cơ thể, kết hợp cùng một chiếc quần màu đen có thiết kế rộng. Cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn giúp nữ hot girl khoe khéo đường cong cơ thể.

Đáng chú ý, trong những khung hình được chia sẻ, Nutariya liên tục thay đổi cách tạo dáng. Khi thì cô nàng nghiêng người nhìn sang một bên, lúc lại hướng ánh mắt thẳng về phía ống kính. Một vài khoảnh khắc người đẹp đưa tay chỉnh tóc càng khiến bộ ảnh mang màu sắc tự nhiên, giống như những bức hình được ghi lại trong một chuyến dạo chơi đầy thong thả.

Sự xuất hiện của một hot girl đến từ Thái Lan tại địa điểm quen thuộc của Hà Nội cũng tạo nên sự thú vị riêng. Thay vì những bối cảnh sang trọng hay các địa điểm du lịch quá nổi tiếng, cô nàng lựa chọn Nhà Thờ Lớn làm background. Không gian cổ kính phía sau kết hợp với phong cách thời trang hiện đại của Nutariya tạo nên sự tương phản khá bắt mắt.

Khó rời mắt khỏi nhan sắc của cô nàng này

Điểm dễ nhận thấy ở Nutariya chính là gương mặt có đường nét thanh tú cùng thần thái khá đa dạng. Trong những bức ảnh đời thường, người đẹp có thể xuất hiện với vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính. Khi diện những trang phục ôm dáng hoặc bikini, cô lại gây ấn tượng bởi hình thể cân đối và phong cách đầy tự tin.

Bên cạnh nhan sắc, vóc dáng cũng là một trong những yếu tố giúp Nutariya nhận được nhiều sự quan tâm. Cô sở hữu vòng eo thon gọn, đường cong rõ nét và đôi chân dài. Chính vì vậy, hot girl này thường lựa chọn những trang phục có khả năng tôn lên lợi thế hình thể, từ váy ôm, áo croptop cho đến những bộ đồ đi biển.

Ở bộ ảnh tại Hà Nội lần này, vẻ ngoài của Nutariya tiếp tục trở thành tâm điểm. Chiếc áo trắng đơn giản giúp diện mạo của cô nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện. Trong khi đó, chiếc quần đen tạo cảm giác phóng khoáng, trẻ trung và phù hợp với một buổi dạo phố.

Thần thái tự nhiên trong từng khung hình cũng là điểm cộng. Không quá gượng gạo hay cố tạo dáng cầu kỳ, Nutariya mang đến cảm giác tận hưởng chuyến đi và tiện thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Đây cũng có thể là lý do loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ những người yêu thích các nội dung về du lịch và thời trang.

Một vài bức ảnh trước Nhà Thờ Lớn trong chuyến ghé thăm Hà Nội đã đủ để Nutariya Suriyachot tạo dấu ấn với cộng đồng mạng. Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cô nàng còn cho thấy sức hút của một hot girl sở hữu phong cách thời trang hiện đại và khả năng biến những địa điểm quen thuộc thành background ấn tượng.