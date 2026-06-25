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Bắt nghi phạm liên quan vụ giết người tại TP.HCM khi lẩn trốn ở Đồng Tháp

NGUYỄN LIẾN
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Công an tỉnh Đồng Tháp truy bắt thành công nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra tại TP.HCM sau khi kẻ này bỏ chạy và lẩn trốn trên địa bàn tỉnh.

Tối 21/6, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Đồng Tháp về việc truy tìm đối tượng có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Phú Cường triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng L.V.U. (SN 1977, ngụ xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp), nghi liên quan vụ án "Giết người" xảy ra tại TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn nghi can. Theo xác minh ban đầu, L.V.U. lái xe máy BKS 67H1-248.37 di chuyển về địa phương.

Bắt nghi phạm giết người tại TP . HCM khi lẩn trốn ở Đồng Tháp năm 2026 - Ảnh 1.

Nghi phạm L.V.U. bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với Công an xã Phú Cường phát hiện kẻ này đang chạy xe máy trên tuyến ĐT844.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, hắn không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác tổ chức truy đuổi.

Trong quá trình bỏ trốn, L.V.U. bỏ lại xe máy bên đường rồi nhảy xuống sông nhằm lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, cơ quan công an xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng tại xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp và bắt giữ thành công.

Quá trình bắt giữ được thực hiện bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trong khu vực.

Sau khi bị bắt, nghi phạm được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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