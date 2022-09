Bắt nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi

Rạng sáng 12-9, tại tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 12, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ được nghi phạm dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở quận 12 (TPHCM).



Nghi phạm Th. bị bắt ở tỉnh Đồng Nai vào khoảng 1 giờ đêm ngày 12-9. Bước đầu, nghi phạm Th. thừa nhận dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Sau khi bắt giữ, nghi phạm được công an di lý về TPHCM để phục vụ việc điều tra.

Công an khám nghiệm hiện trường

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 11-9, một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy tới cửa hàng tiện lợi ở đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Sau đó, thanh niên để xe bên ngoài, đi vào trong cửa hàng và đến chỗ nhân viên đang đứng tại quầy.

Lúc này, thanh niên rút vật giống súng uy hiếp nhân viên cùng khách hàng yêu cầu đưa tiền. Sau đó, đối tượng lấy một số tiền rồi chạy ra xe tẩu thoát.

Hiện trường, công an thu giữ viên kim loại nghi là đạn chì.