Bắt nam người mẫu 22 tuổi ngay tại sân bay

Theo kết quả điều tra, chiều 8/4, nam thanh niên quốc tịch Pháp đáp chuyến bay BR-68 của hãng hàng không EVA Air từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) tới sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc), sau đó dự kiến nối chuyến tới sân bay quốc tế Charles de Gaulle (Paris, Pháp).

Khi làm thủ tục kiểm tra an ninh và hải quan tại Đào Viên, lực lượng chức năng phát hiện hai vali ký gửi của anh này có dấu hiệu bất thường. Khám xét tại chỗ, họ phát hiện bên trong được giấu 68 gói cần sa với tổng trọng lượng 33.431,54 gram, giá trị thị trường ước tính hơn 45 triệu Đài tệ (khoảng 39 tỷ đồng).

Tại cơ quan công tố, bị cáo thừa nhận hành vi, khai rằng mình là người mẫu chuyên nghiệp và được một đường dây buôn ma túy mời sang Thái Lan du lịch rồi nhờ mang hành lý chứa ma túy về Pháp.

Căn cứ vào hình ảnh hiện trường, trích xuất camera giám sát, cùng toàn bộ tang vật thu giữ, xác định đây là vụ vận chuyển trái phép ma túy rõ ràng.

Viện kiểm sát nhận định, số lượng ma túy bị thu giữ rất lớn, nếu lọt ra thị trường sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Dù chưa kịp tiêu thụ và bị bắt giữ ngay tại cửa khẩu, mức độ nguy hiểm vẫn đặc biệt nghiêm trọng. Xét bị cáo thành khẩn khai báo, cơ quan công tố đề nghị tòa án tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam nhằm răn đe.

Hiện bị cáo đang bị tạm giam chờ xét xử.

Nguồn: ETtoday