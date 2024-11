Ngày 05/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án "đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an cũng khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Châu (56 tuổi, là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group, quận 3, gọi là nhà thuốc Mỹ Châu, trụ sở tại số 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) về tội “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, hai đối tượng Lê Quốc Kháng (43 tuổi, còn gọi là ca sĩ Quốc Kháng), Lê Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ quận 10) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin trên báo CA TPHCM cho hay, qua các mối quan hệ xã hội, ca sĩ Quốc Kháng gặp gỡ và quen biết với bà Mỹ Châu. Trong thời gian quen biết, Kháng tự giới thiệu là cháu của một đồng chí lãnh đạo và có khả năng chạy án.

Sau đó, Kháng thông qua Lê Nguyễn Hoàng Nam để nhờ Nam giúp chạy “tại ngoại” cho người thân của bà Mỹ Châu đang bị Phòng Cảnh sát Kinh tế khởi tố, bắt tạm giam . Giá mà ca sĩ Quốc Kháng đưa ra cho vụ chạy tại ngoại này là 9 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Mỹ Châu - Ảnh: CATPHCM

Trên Vietnamnet cho biết, Nam đề nghị Kháng đưa trước một khoản tiền để chi phí và phải ký hợp đồng với luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Kháng đồng ý với Nam và tự hứa hẹn với bà Mỹ Châu là bị can sẽ “được thả” trong vòng 1 tuần.

Về phía bà Mỹ Châu đã 2 lần đưa trước cho Quốc Kháng 7 tỷ đồng trong tổng số tiền 9 tỷ đồng mà 2 bên đã thoả thuận.

Tuy nhiên, Quốc Kháng chỉ đưa cho Nam 450 triệu đồng. Số tiền còn lại, Quốc Kháng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân, giải quyết nợ nần.

Lê Nguyễn Hoàng Nam (trái) và Lê Quốc Kháng

Sau đó, Quốc Kháng có dấu hiệu bỏ trốn, chặn mọi liên lạc với bà Mỹ Châu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/10/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp đối với Lê Quốc Kháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 3 người có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đề nghị ai là nạn nhân của ca sĩ Quốc Kháng, khẩn trương liên hệ tại đơn vị này, gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức để trình báo.

