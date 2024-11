Công an tỉnh Nghệ An ngày 5/11 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Việt Anh (sinh năm 2001, trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn) về hành vi cạy phá 02 cây ATM để trộm cắp tài sản tại 2 ngân hàng trên địa bàn.

Theo đó, vào lúc 08 giờ, ngày 02/11/2024, Công an thị xã Thái Hòa nhận được tin báo từ Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng Vietcombank, thuộc Chi nhánh Thái Hòa, có địa chỉ tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa về việc 02 cây ATM của 02 ngân hàng bị kẻ gian cạy phá.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã nhanh chóng vào cuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời thành lập các tổ công tác xác minh, trích xuất camera an ninh.

Đối tượng Hồ Việt Anh - Ảnh: CA Nghệ An

Qua trích xuất camera, công an xác định, vào khoảng 01 giờ 30 phút, ngày 02/11/2024 có 1 đối tượng nam giới, mặc áo trùm đầu, bịt kín mặt, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Future đi tới cây ATM của Ngân hàng Sacombank dùng một vật nhọn, sắc (nghi là dao) cạy phá.

Sau đó đối tượng di chuyển và tiếp tục thực hiện hành vi như trên tại cây ATM của ngân hàng Vietcombank, tuy nhiên không lấy được tiền.

Sau một ngày điều tra, xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và lần theo dấu vết đối tượng để lại tại hiện trường, đến 11 giờ ngày 03/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hoà ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Việt Anh về hành vi cạy phá cây ATM của 02 ngân hàng trên, thu giữ 01 chiếc xe máy, 01 thanh kiếm và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Việt Anh khai nhận do đam mê cờ bạc, không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi cạy phá cây ATM để trộm tiền. Hiện, Công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.