Bắt Lê Tấn Bửu lúc 14 giờ 30, thu giữ 8 lượng vàng SJC, 4.600 USD

Lực lượng chức năng thu giữ từ đối tượng Lê Tấn Bửu 8 lượng vàng SJC, 8 nhẫn vàng trơn, 2 vòng vàng bị gãy, 4.600 USD, 70 triệu đồng, 2 xe máy.

Công an Cần Thơ ngày 15/9/2026 cho biết mới đây đã truy tìm, bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản xảy ra trên lãnh thổ Campuchia. Trước đó, ngày 07/7/2026, một nhóm đối tượng do Nguyễn Thế Du (sinh năm 1977, trú tại tỉnh Tây Ninh) cầm đầu đã tổ chức cướp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Các đối tượng khống chế, tấn công vợ chồng chủ cửa hàng và con gái, làm ông Sam Hak tử vong, vợ và con gái bị thương; sau đó chiếm đoạt số lượng lớn tiền, vàng cùng nhiều tài sản khác rồi tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam lẩn trốn.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng liều lĩnh, manh động, xảy ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Báo cáo về vụ án xác định các hành vi liên quan gồm giết người, cướp tài sản, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Sau khi lực lượng chức năng Campuchia xác định nhóm gây án là người Việt Nam và trao đổi thông tin với phía Việt Nam, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án, huy động các lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt.

Công an thành phố Cần Thơ được yêu cầu phối hợp điều tra, xác minh đối tượng thuộc diện truy xét Lê Tấn Bửu (sinh năm 1983, thường trú tại thành phố Cần Thơ).Từ những thông tin ban đầu, qua quá trình xác minh, sàng lọc, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ xác định Bửu đã rời địa bàn và đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Vượt 500km để truy bắt nghi phạm

Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự lập tức vượt hơn 500 km di chuyển đến địa bàn tỉnh Lâm Đồng phối hợp truy bắt.

Khó khăn đặt ra ngay từ khi tiếp cận địa bàn. Nơi Bửu lẩn trốn thuộc khu vực miền núi hẻo lánh, cây rừng rậm rạp, trong khi cán bộ, chiến sĩ từ Cần Thơ đến hoàn toàn không thông thuộc địa hình. Đặc biệt, lực lượng làm nhiệm vụ chưa thể xác định đối tượng có mang theo hung khí hay không, có đồng bọn hỗ trợ hay sẽ phản ứng thế nào khi bị phát hiện.

Thượng tá Dương Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự báo cáo tóm tắt quá trình trình triệt phá vụ án - Ảnh: Công an Cần Thơ

Tổ công tác đã phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng kiên trì bám địa bàn nhiều ngày, rà soát từng thông tin, từng bước thu hẹp phạm vi hoạt động của đối tượng. Đến khoảng 14 giờ 30 ngày 12/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ thành công đối tượng Lê Tấn Bửu.

Lực lượng chức năng thu giữ từ đối tượng 8 lượng vàng SJC, 8 nhẫn vàng trơn, 2 vòng vàng bị gãy, 4.600 USD, 70 triệu đồng, 2 xe máy và 3 điện thoại di động. Sau đó bàn giao Bửu cùng tang vật cho Cục Cảnh sát hình sự thụ lý.

Các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an các địa phương và lực lượng chức năng Campuchia tiếp tục phối hợp xác minh, lần theo các đối tượng còn lại.

Đến ngày 25/7/2026, các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng gây án, thu giữ 28 lượng vàng SJC, 22.600 USD, 3 xe máy cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Chiều 14/9/2026, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trao khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra, khám phá vụ án.