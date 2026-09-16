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Bắt chủ salon tóc Võ Đăng Vương SN 2000

Trang Anh
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Công an xã Nam Phước đã nhanh chóng mời Đặng Khánh Dương và Võ Đăng Vương về làm việc, đồng thời tiến hành xét nghiệm nhanh.

Công an TP Đà Nẵng ngày 15/9/2026 cho biết, thực hiện công tác quản lý địa bàn và đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, ngày 28/8/2026, Công an xã Nam Phước tiến hành mời đối tượng Từ Minh Phương (SN 2000, trú thôn Châu Hiệp, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) đến trụ sở làm việc và thực hiện test nhanh chất ma túy. Kết quả xác định Phương dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Phương khai nhận vào ngày 27/8/2026, đối tượng đã cùng Đặng Khánh Dương (SN 2001, trú thôn Phước Xuyên, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) và Võ Đăng Vương (SN 2000, trú thôn Long Xuyên 2, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Salon tóc Thành An (số 207 đường Hùng Vương, xã Nam Phước) do Vương làm chủ.

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3 đối tượng tại hiện trường - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Công an xã Nam Phước đã nhanh chóng mời Đặng Khánh Dương và Võ Đăng Vương về làm việc, đồng thời tiến hành xét nghiệm nhanh. Kết quả cả 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, Dương và Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Công an xã Nam Phước đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

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