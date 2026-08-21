Bắt khẩn cấp Phạm Anh Tiến SN 1992 liên quan 13 lượng vàng giả dán chữ 'Kho bạc Nhà nước'

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Anh Tiến (SN 1992).

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết trên báo Công an nhân dân rằng đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Anh Tiến (SN 1992, trú tại phường Lâm Viên, Đà Lạt) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án bị phát giác bắt nguồn từ sự cảnh giác của một chủ tiệm cầm đồ tại phường Xuân Hương (Đà Lạt). Ngày 29/7, một phụ nữ mang 3 lượng vàng miếng 99,99% có dán tem ghi dòng chữ "Kho bạc Nhà nước Việt Nam" cùng mã số lưu trữ đến thế chấp. Nhận thấy dấu hiệu bất minh, chủ tiệm đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng, giúp lực lượng công an lần ra kẻ chủ mưu thực sự phía sau là Phạm Anh Tiến.

Theo kết quả điều tra ban đầu mà báo Dân Trí đăng tải, vào năm 2023, Tiến từng rủ gia đình bà Mười tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trên mạng, dẫn đến việc thua lỗ nặng nề với số tiền lên tới khoảng 68 tỷ đồng. Nắm bắt tâm lý hoang mang, nợ nần chồng chất và khao khát thu hồi vốn của nạn nhân, đối tượng đã lên kế hoạch tiếp tục giăng bẫy lừa đảo mới.

Tiến tạo lập hàng loạt tài khoản Zalo ảo, mạo danh là cán bộ đang công tác tại Kho bạc Nhà nước để tiếp cận bà Mười. Đối tượng thêu dệt câu chuyện có khả năng can thiệp lấy lại khoản tiền đầu tư ảo đã mất, đồng thời có thể "rút" được các lô vàng thanh lý giá trị cao từ Kho bạc.

Đối tượng Phạm Anh Tiến và số tang vật vàng giả. Ảnh: An Thái/Nhịp sống thị trường

Đến giữa tháng 7/2026, Tiến chi hơn 3,7 triệu đồng đặt mua qua mạng 13 miếng vàng giả được chế tác tinh xảo, mắt thường không thể phân biệt mà chỉ phát hiện được khi dùng máy quang phổ chuyên dụng. Đối tượng giao số vàng này cho bà Mười, khẳng định đây là tài sản lấy từ Kho bạc và hối thúc bà đem đi cầm cố lấy tiền xoay xở nợ nần.

Để tránh bị phát hiện, Tiến tính toán kỹ lưỡng khi chỉ đạo nạn nhân chọn các tiệm cầm đồ quen biết và thực hiện giao dịch sau 19h hàng ngày – khung giờ các tiệm vàng lớn đã đóng cửa, hạn chế tối đa việc kiểm định chất lượng kim loại quý. Tin tưởng tuyệt đối, trong các ngày 18 và 26/7, bà Mười đã mang 9 lượng vàng giả đến thế chấp tại 2 cơ sở cầm đồ ở Đà Lạt, rút thành công 930 triệu đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh trúng tâm lý nạn nhân vừa mất tài sản lớn trên không gian mạng để dẫn dụ họ vào các hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tiệm vàng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nhận thế chấp các tài sản có giá trị lớn như vàng, kim loại quý nếu không có đầy đủ trang thiết bị máy móc chuyên dụng để kiểm định chất lượng.

Người dân cần cẩn trọng trước các chiêu trò mời chào, hứa hẹn "giúp lấy lại tiền đã mất" qua mạng xã hội, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý hoang mang để tiếp tục trục lợi và lừa đảo.