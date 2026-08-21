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Công an kiểm tra camera, bắt giữ Lâm Ngọc Khánh Vy

Chi Chi
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Công an xã Bình An nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là Lâm Ngọc Khánh Vy chỉ sau 22 giờ đồng hồ.

Ngày 21/8, Công an xã Bình An (TP Đồng Nai) cho biết đã đấu tranh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Long Đức, xã Bình An, thu hồi toàn bộ tài sản bị đánh cắp.

Được biết, ngày 16/8/2026, Công an xã Bình An tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Trí, trú tại ấp Long Đức, xã Bình An về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm 5.050.000 đồng và 01 lắc tay bằng vàng 14K, tổng trị giá tài sản khoảng 54 triệu đồng.

Công an kiểm tra camera, bắt giữ Lâm Ngọc Khánh Vy - Ảnh 1.

Hình ảnh đối tượng Lâm Ngọc Khánh Vy được trích xuất từ Camera của nhà ông Trí. Ảnh: CA Đồng Nai

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình An khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện để tiến hành xác minh, trích xuất dữ liệu camera tại hiện trường. Từ đặc điểm nhận dạng qua camera, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và công tác rà soát địa bàn, Công an xã Bình An nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là Lâm Ngọc Khánh Vy chỉ sau 22 giờ đồng hồ.

Công an kiểm tra camera, bắt giữ Lâm Ngọc Khánh Vy - Ảnh 2.

Đối tượng Lâm Ngọc Khánh Vy và Huỳnh Hiệp Hùng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Đồng Nai

Mở rộng xác minh, làm rõ sau khi trộm cắp, Vy đã đưa tài sản cho Huỳnh Hiệp Hùng để tiêu thụ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, hành vi của Lâm Ngọc Khánh Vy có dấu hiệu "Trộm cắp tài sản", hành vi của Huỳnh Hiệp Hùng có dấu hiệu "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Qua vụ việc, Công an xã Bình An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, khóa cửa và cổng cẩn thận khi rời khỏi nhà; không để chìa khóa tại những vị trí dễ bị phát hiện. Đồng thời, người dân nên lắp đặt, duy trì hệ thống camera an ninh và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.

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