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Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo trong lớp: Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Hà Linh
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Liên quan sự việc nam sinh lớp 12, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) hành hung cô giáo ngay trong lớp học, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan Công an giải quyết với quan điểm đảm bảo tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học.

Sức khỏe cô giáo đã ổn định

Trưa 21/10, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo báo cáo ban đầu của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, sáng 19/10, trong giờ chữa bài kiểm tra, một nam sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc.

Trường này cũng báo cáo, hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

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Học sinh đánh cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội)

Sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu trường này đã đến động viên cô giáo đồng thời tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học.

Nhà trường đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan Công an. Gia đình học sinh cũng phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan Công an làm việc với học sinh.

Tăng giải pháp đảm bảo an toàn trường học

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng nay, đơn vị đã làm việc trực tiếp với trường học và thăm hỏi, động viên giáo viên; yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý.

Với sự việc đã xảy ra, Sở GD&ĐT chỉ đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường. Nhà trường phải nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong quản lý, giáo dục, theo dõi diễn biến tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh, đặc biệt quan tâm ổn định tâm lý cho những em bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường phải phối hợp với gia đình và cơ quan Công an xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; đồng thời có biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp.

Hiện Công an xã Nội Bài đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật. Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan Công an trong quá trình giải quyết với quan điểm đảm bảo tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học.

Như Tiền Phong đưa tin, đêm 20/10, một video ghi lại cảnh một nam học sinh xông vào đánh cô giáo ngay trong lớp. Cú đánh mạnh tới mức cô giáo loạng choạng suýt ngã. Sự việc sau đó được học sinh trong lớp ngăn cản.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp nam sinh có hành vi đánh cô giáo ngay giữa lớp học. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa thông tin về danh tính nam sinh cũng như nguyên nhân vụ việc.

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