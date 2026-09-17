Bắt khẩn cấp nam ca sĩ - rapper sinh năm 2004 vì dùng ma túy

Công chúng lên án gay gắt hành vi lệch chuẩn của nam ca sĩ - rapper nổi tiếng K.

Sáng 17/9, tờ Spotvnews đưa tin, nam ca sĩ - rapper Ksmartboi đã bị bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy ngay trong thời gian đang chấp hành án treo. Theo nguồn tin, nam nghệ sĩ “lắm tài nhiều tật” bị tình nghi sử dụng cần sa dạng lỏng. Đáng nói, hồi năm ngoái, Ksmartboi từng lĩnh án treo vì tội danh tương tự. Trong thời gian chấp hành án treo, anh không những không biết ăn năn hối cải mà nay còn lao vào dùng chất cấm 1 lần nữa.

Vào hôm 14/9, Sở cảnh sát Mapo Seoul đã xin lệnh bắt giữ Ksmartboi từ tòa án. Tới ngày 16/9, tòa án đã đưa nam ca sĩ tai tiếng ra thẩm vấn trước khi xem xét có bắt giữ anh này hay không. Cuối cùng, tòa án đã quyết định ban hành lệnh bắt giữ Ksmartboi với lý do nghi phạm có nguy cơ bỏ trốn và tiêu hủy chứng cứ.

Trước đó, Ksmartboi từng bị kết án tù giam vì tội hút cần sa. Còn nhờ hồi tháng 5/2024, anh bị buộc tội hút cần sa cùng với người quen tại 1 bãi đậu xe ở Seoul, Hàn Quốc. Tới tháng 12 cùng năm, tòa tuyên phạt Ksmartboi 8 tháng tù giam vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Sau đó, nam nghệ sĩ đã kháng cáo. Và đến tháng 4 năm ngoái trong phiên phúc thẩm, Ksmartboi bị tuyên phạt 8 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm. Ở cuối phiên tòa, nam nghệ sĩ đã được tại ngoại, trở về nhà chấp hành bản án treo. Tuy nhiên, sau khoảng 1 năm 5 tháng, nam ca sĩ 10X lại bị bắt giữ vì tội danh sử dụng chất cấm và cuối cùng đã chính thức bị giam giữ mới đây.

Ksmartboi sinh năm 2004, có tên thật là Kim Sangmin, trực thuộc hãng thu âm hip-hop Indigo Music do rapper đình đám xứ kim chi Swings thành lập.

Sau khi phát hành ca khúc Ballin hồi tháng 12/2024, anh đột ngột biến mất 1 cách bí ẩn. Theo lời của học viên học rap, từ sau kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật Đại học, họ không thể liên lạc được với Ksmartboi. Từ đây, tin đồn Ksmartboi bị đưa đi giam giữ vì sử dụng chất cấm đã râm ran khắp mạng xã hội xứ Hàn vào thời điểm cuối năm 2024. Nhưng nam rapper đàn anh Yes Junior đã phủ nhận tin đồn này. Đến tháng 6/2025, Ksmartboi đăng bài trên Instagram để báo bình an và chính thức hoạt động trở lại ở làng nhạc. Tới lúc này công chúng mới biết chuyện trong khoảng thời gian biến mất trước đó, Ksmartboi đã vướng vào vòng lao lý vì ma túy và phải lĩnh án treo.