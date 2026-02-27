Bắt khẩn cấp, khám xét phòng ngủ của Nguyễn Công Toàn SN 1997

Sáng 27/2, Công an xã Thăng An cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng truy xét, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Công Toàn (sinh năm 1997, trú thôn Bình Túy, xã Thăng An) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 26/2, Công an xã Thăng An tiếp nhận tin báo của bà H.T.T (sinh năm 1969, trú xã Xuân Phú) về việc bị một đối tượng cướp tài sản tại khu vực thôn Bình Hòa, xã Thăng An.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thăng An đã báo cáo lãnh đạo Công an TP; Phòng cảnh sát hình sự phân công lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cảnh sát đã xác định Nguyễn Công Toàn là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và triệu tập về Công an xã làm việc.

Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Công Toàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Công Toàn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo lời khai, vào thời điểm trên, Toàn lái xe máy của anh ruột từ nhà tại xã Thăng An sang xã Xuân Phú với mục đích tìm nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực đường nội bộ thuộc Công ty Khoáng sản Quảng Nam (địa phận thôn Bình Hòa, xã Thăng An), phát hiện bà H.T.T đang điều khiển xe máy một mình, đối tượng quay xe đuổi theo, áp sát làm nạn nhân ngã xuống lề đường, khống chế và hù dọa nạn nhân đưa tài sản.

Do hoảng sợ, bà T. đã giao 2 nhẫn vàng và 1 điện thoại di động. Chưa dừng lại, Toàn mở cốp xe của nạn nhân, lấy 1 túi xách bên trong có 1 dây chuyền, 1 nhẫn, số tiền 1.750.000 đồng cùng một số giấy tờ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Di chuyển đến khu vực nghĩa địa thuộc xã Thăng An, Toàn mở túi xách kiểm tra và lấy các tài sản có giá trị, sau đó đốt toàn bộ giấy tờ cùng túi xách nhằm xóa dấu vết; riêng chiếc điện thoại di động bị vứt vào bụi rơm trên đường về nhà. Số tài sản chiếm đoạt được được Toàn cất giấu dưới nệm trong phòng ngủ để che giấu hành vi phạm tội.

Tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Thăng An tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Toàn, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng.

Qua khám xét tại phòng ngủ của Toàn, lực lượng chức năng thu giữ 1 sợi dây chuyền, 3 nhẫn và số tiền mặt 1.750.000 đồng.

Được biết, Toàn có 2 tiền án về Cướp giật tài sản, 1 tiền án Trộm cắp tài sản và 1 tiền án Trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử.