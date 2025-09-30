HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Huỳnh Văn Thương khi vừa rời khỏi nhà

Duy Anh |

Sau khi chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn, đối tượng truy nã đặc biệt Huỳnh Văn Thương đã bị bắt giữ.

Ngày 30/9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Văn Thương (40 tuổi, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), đối tượng bị truy nã đặc biệt.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2019, Thương tự giới thiệu có quen biết với nhiều cán bộ ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thường đứng ra “giúp” những người vay vốn ngân hàng đến kỳ hạn không đủ tiền trả để làm thủ tục tất toán khoản vay. 

Lợi dụng thủ đoạn này, Thương vay tiền của nhiều người, rồi dùng tiền của người cho vay sau trả một phần gốc và lãi cho người Thương vay trước. 

Bắt Huỳnh Văn Thương khi vừa rời khỏi nhà- Ảnh 1.

Huỳnh Văn Thương đã được di lý về trại giam (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Đến tháng 6/2022, khi mất khả năng chi trả, Thương bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng của các bị hại.

Để lẩn trốn, Thương di chuyển qua nhiều địa phương. Sau đó, thuê nhà tại xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, dùng tên giả là “Phương” để che giấu lai lịch. 

Tối ngày 26/9, khi Thương rời nhà thì các trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ.

Hiện đối tượng đã được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

